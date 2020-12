di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Per dirimere i crescenti dubbi degli indonesiani sulla effettiva efficacia e l’assenza di gravi effetti collaterali del vaccino cinese Sinovac contro il Covid-19, scende in campo il presidente Joko Widodo. “Sarò la prima persona cui verrà data la prima dose del vaccino” ha dichiarato il capo dello Stato, in un video-messaggio registrato nei giorni scorsi e diffuso oggi sui principali social media, in cui lo stesso Jokowi intende fornire ampie rassicurazioni alla popolazione.

Il presidente spiega di aver voluto fare questo annuncio ufficiale, spendendosi in prima persona, per rassicurare che il prodotto cinese della Sinovac rispetta tutti gli standard di qualità: “Voglio dirvi una volta di più - ha aggiunto - che sarò il primo a ricevere una delle prime dosi disponibili”. Questo perché, ha concluso, fin dalle prime produzioni “esso risponde agli standard” richiesti sotto il profilo della tutela della salute pubblica.

Parole che contrastano con lo scetticismo e i timori serpeggianti fra i cittadini indonesiani, che nutrono non pochi dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza del prodotto. Proprio per questo Widodo ha compiuto una mossa senza precedenti, in risposta agli appelli di attivisti e società civile che chiedono alle personalità più in vista del Paese di mobilitarsi e sensibilizzare sull’importanza della campagna vaccinale nella lotta al nuovo coronavirus.

Il presidente ha quindi aggiunto che i vaccini saranno gratuiti per la maggioranza delle persone, una “novità” rispetto alle notizie del recente passato secondo cui le dosi sarebbero state a pagamento.

Le parole di Widodo hanno avuto subito una vasta eco nel Paese e alimentato l’ottimismo. La signora Suliyah, di Semarang, intende registrarsi per prima assieme al marito quando i primi vaccini saranno disponibili al pubblico. “L’annuncio del presidente - spiega ad AsiaNews - mi ha dato fiducia” dopo giorni di dubbi sull’efficacia e sul costo da dover affrontare. Una spesa che non sarebbe stata indifferente per lei, casalinga e con un marito da quasi 30 anni in pensione.