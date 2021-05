di Nirmala Carvalho

Nello Stato indiano del Maharashtra a conclusione del mese di maggio la preghiera in streaming dal luogo della devozione al Bambino Gesù. Il rettore padre Errol Fernandes: "Come Maria ha condiviso con Elisabetta la gioia della sua maternità, oggi ci porti la buona notizia di un mondo risanato".

Mumbai (AsiaNews) – Nel santuario del Bambino Gesù di Nashik, nello Stato indiano del Maharashtra, si prega oggi il Rosario perché “sia risanato il nostro amato mondo”. L'iniziativa, in comunione con la maratona di preghiera per la fine della pandemia voluta da papa Francesco in questo mese di maggio, si terrà alle 7 di sera ora locale e verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube di questo luogo di pellegrinaggi. Nashik di solito raduna persone di ogni fede e molti miracoli e grazie sono stati ottenuti qui da quanti hanno invocato il Divino Bambino.

Il rettore del santuario, il gesuita padre Errol Fernandes, scrive sul suo profilo social invitando alla preghiera: “Nella festa di oggi ricordiamo la visita di Maria a Elisabetta per condividere la buona notizia che sarebbe diventata la madre di Gesù. Oggi preghiamo Maria di condividere con noi la buona notizia che, attraverso la sua intercessione, il mondo è risanato e ha ritrovato la bontà e la presenza di Dio”.

I fedeli sono stati invitati a scrivere intercessioni, commenti e preghiere sulla pagina YouTube della diretta, “nella certezza che la nostra Madre beata intercede sempre”. P. Errol è stato vice-rettore del prestigioso St Xavier's College di Mumbai. Durante pandemia ha condotto numerosi incontri virtuali ed è rimasto accanto ai malati di Covid-19. In particolare nei giorni scorsi ha accompagnato da lontano con i sacramenti un paziente che era collegato a un respiratore e sarebbe poi morto il giorno successivo. Il contatto con p. Errol ha portato conforto a lui e alla famiglia, che ha espresso grande gratitudine per il fatto che il proprio caro non è stato abbandonato nel momento della morte per il Covid-19.