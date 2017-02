Manila (AsiaNews) - Un incendio di devastanti proporzioni ha distrutto nella notte le case di circa 15 mila abitanti di una baraccopoli nei pressi del porto di Manila. L’incendio è stato domato questa mattina. I funzionari dei vigili del fuoco dichiarano che circa 1.000 case sono state sventrate dalle fiamme a Compound Parola, dove diverse famiglie spesso condividevano piccole case che corrono lungo stretti vicoli. L’ufficiale Edilberto Cruz, per conto delle unità di soccorso, ha assicurato che solo sette persone hanno riportato ferite lievi nell’incendio scoppiato ieri notte e poi diffusosi in maniera molto rapida. Al momento non si segnalano vittime. Le autorità hanno provveduto all’apertura di tre centri di evacuazione, cibo e acqua vengono distribuiti alle 3.000 famiglie che hanno perso le loro case, dichiara l’assistente sociale Regina Jane Mata. Molte persone sono state radunate nelle strade vicine con i loro effetti personali, tra cui vestiti, lavatrici e ventilatori elettrici. Non si conosce ancora la causa dell'incendio. Spesso le shanti-town vengono bruciate per fare spazio a nuovi e remunerativi progetti edilizi.