di Sumon Corraya

Dinajpur (AsiaNews) – Per le Chiese di tutto il mondo il Giovedì Santo è la giornata dei sacerdoti, una ricorrenza che anche i fedeli in Bangladesh vivono rendendo omaggio ai propri sacerdoti attraverso doni floreali durante la Messa. Padre Emanuel Gomes - sacerdote del Terzo ordine regolare di san Francesco d'Assisi - condivide con AsiaNews la sua esperienza di sacerdote cattolico oggi: “Sono molto felice. In questo giorno Gesù ha istituito l'Eucaristia e per questo viene considerata la giornata dei sacerdoti. Come prete offro l'Eucaristia con gioia e posso servire Gesù Cristo e il popolo di Dio”, racconta. P. Gomes ha 77 anni e vive nel seminario di North Gobindopur a Dinajpur, nella parte settentrionale del Paese.

P. Gomes è stato il primo frate originario del Bangladesh a diventare prete nel suo ordine ed è stato anche il primo sacerdote proveniente dalla parrocchia Mariabad Borni di Natore, la comunità dove è nato. La sua ordinazione avvenne il 14 novembre 1972 in India e la sua famiglia celebrerà presto il giubileo d'oro del suo sacerdozio.

Egli racconta che i suoi quasi 50 anni di vita sacerdotale sono stati un cammino gioioso accompagnato dalla benedizione e dall'amore di Gesù. “Nella mia vita di prete - spiega - mi è sempre piaciuta la vita religiosa. Attraverso il mio ministero posso trasformare i fedeli, prendermi cura spiritualmente di loro. Ho ricevuto tanto amore e rispetto dai fedeli e questo mi dà tanta gioia e soddisfazione”.

Ricordando il modo in cui scoprì la sua vocazione padre Gomes racconta: “Studiavo alla St. Phillip School di Dinajpur negli anni Sessanta. Osservavo da vicino i preti e le suore: la santità del loro stile di vita e del loro comportamento mi colpì profondamente. Così sentii che anch'io dovevo essere un prete”. Conosciuti i frati francescani entrò in seminario in India; a quel tempo, infatti, la congregazione non esisteva ancora nell'allora Pakistan Orientale (oggi Bangladesh). Sempre in India nel 1965 emise i primi voti. Ritornò poi in Bangladesh nel 1976 e iniziò a servire e a predicare. Attualmente il Bangladesh ha otto frati francescani sacerdoti, un diacono e cinque seminaristi.

Il prete, pioniere dell'ordine nel suo Paese, racconta che oggi i frati del Terzo ordine regolare operano nel nord del Bangladesh e a Dhaka. In questa giornata sacerdotale ricorda anche la responsabilità che i laici hanno nei confronti dei propri preti: “Oggi i laici dovrebbero pregare per i propri direttori spirituali. I preti sono al loro servizio e per questo dovrebbero sostenerli con la preghiera e con l'aiuto. Senza di questo - conclude padre Gomes - un sacerdote non può svolgere la propria missione in maniera adeguata. Inoltre anche i fedeli devono compiere la propria missione vivendo da cristiani e portando la testimonianza di Gesù”.