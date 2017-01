» 19/01/2017, 16.14



CINA – UK

Giunge a destinazione il primo treno merci fra Cina e Gran Bretagna

Il viaggio per 12mila chilometri attraversa nove Paesi. Ha una durata di 18 giorni. Si tratta di uno sviluppo del progetto One Belt, one Road (una cintura, una strada), che vuole rinnovare e attualizzare l’antica Via della Seta.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) – Il primo treno merci dalla Cina alla Gran Bretagna è giunto a Londra ieri. Il viaggio da un capo all’altro è durato 18 giorni. Il tratto ferroviario percorso inizia dalla città costiera di Yiwu (Zhejiang) e termina a Barking, nel Regno Unito. La linea si estende per circa di 12mila chilometri e attraversa Kazakhstan, Russia, Bielorussia, Polonia, Germania, Belgio, Francia per poi raggiungere l’Inghilterra passando dal tunnel sotto la Manica. Al momento la tratta è destinata all’utilizzo commerciale. La Yiwu Timex Industrial Investments, che dirige il servizio assieme alla China Railways – la maggiore società ferroviaria del Paese – ha dichiarato che il trasporto merci costa la metà rispetto alle spedizioni via aerea e che il servizio è più rapido di quello via mare. La tratta è parte del progetto China’s One Belt, One Road, lanciato dal presidente Xi Jinping e ispirato all’antica via della seta che permetteva commerci fra Europa ed Asia. Londra è la 15esima città ad essersi allacciata alla rete ferroviaria cinese in costante espansione. L’anno scorso 1702 treni merce hanno viaggiato tra Cina ed Europa, più del doppio rispetto alle quelli del 2015. A fine aprile 2016, la società ferroviaria cinese Trans Eurasia Logistics ha inaugurato la tratta ferroviaria commerciale che mette in comunicazione Wuhan e Lione.

invia ad un amico : Giunge a destinazione il primo treno merci fra Cina e Gran Bretagna Asia dell'Est Cina

Il viaggio per 12mila chilometri attraversa nove Paesi. Ha una durata di 18 giorni. Si tratta di uno sviluppo del progetto One Belt, one Road (una cintura, una strada), che vuole rinnovare e attualizzare l’antica Via della Seta.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

KYRGYZSTAN - USA

CINA

BANGLADESH – CINA

Il presidente cinese è stato accolto ieri in pompa magna. Egli è il primo leader di Pechino a visitare il Paese dopo 30 anni. Firmati 27 accordi commerciali per un totale di quasi 24 miliardi di dollari. La rinnovata intesa serve a Dhaka per raggiungere i Paesi a medio reddito entro il 2021. Serve anche alla Cina per sviluppare la strategia “One Belt, One Road”.

SRI LANKA – CINA

Colombo sta portando a termine un accordo con Pechino per la concessione della durata di 99 anni di un’area costiera. Il progetto costringerà allo sfratto la popolazione locale. Il piano di investimenti rientra nella strategia cinese della “One belt, One road”.

NEPAL – CINA

Il premier nepalese K P Sharma Oli e il cinese Li Keqiang hanno firmato una serie di accordi. Il più importante è il trattato che sancisce il diritto di transito sul suolo cinese delle merci nepalesi. Kathmandu si svincola dalla dipendenza dai porti indiani per il commercio internazionale dei suoi beni. L’accordo premia anche la strategia cinese “One belt, One road”, con cui Pechino vuole espandere il suo mercato fino in Europa e Africa.