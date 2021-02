di Ngọc Lan

Per iniziativa dei redentoristi un gruppo di 40 giovani ha portato doni e solidarietà nei villaggi del distretto di Nà Rí, in una delle periferie più colpite dal Covid-19

Hanoi (AsiaNews) - Il Capodanno lunare, che per 100 milioni di vietnamiti sta arrivando proprio mentre l'emergenza Covid-19 è tornata a farsi sentire, è occasione di preghiera e solidarietà anche per la comunità cattolica. Ne sono un esempio 40 giovani del gruppo missionario dei redentoristi di Hanoi che - accompagnati da padre Joseph Trần Hữu Hoan e padre Joseph Nguyễn Văn Toản, insieme a due suore della congregazione delle Amanti della Santa Croce di Hanoi - si sono recati nei villaggi del distretto di Nà Rí, nella provincia di Bắc Kạn, che si trova nel Nord-Est del Paese a 200 chilometri dalla capitale.

I giovani hanno preparato 100 bánh trưng (un dolce di riso dalla forma quadrata) che hanno distribuito nel distretto di Na Rì insieme ad altrettanti pacchi dono contenenti riso, spaghetti, zuppa di pesce e altri dolci. Il gruppo ha portato con sé anche una cisterna con 5000 litri di acqua potabile e l'occorrente per scavare un pozzo per il distretto di Na Rì, grazie ad alcuni benefattori che hanno donato per questo progetto 80 milioni di dồng vietnamiti (circa 3500 dollari).

I redentoristi di Hanoi svolgono già da alcuni anni il loro ministero nella chiesa del distretto di Na Rì, dove sono presenti circa 120 famiglie cattoliche. Originarie delle province di Ninh Bình e Thái Bình si sono trasferite qui in cerca di un futuro tra il 1973 e il 2000. “Oggi - racconta padre Joseph Nguyễn Văn Toản - con loro è presente stabilmente un nostro confratello, padre Michael Nguyễn Công Đức. Siamo venuti con i giovani in quest'area missionaria per vivere il Capodanno lunare insieme alle famiglie di etnia Tày, Nùng, H’ Mong e Dao. Il Capodanno è un momento molto importante per la storia e la tradizione del popolo vietnamita”.

I giovani hanno potuto conoscere i bisogni della gente che vive dispersa in queste aree, ma anche la solidarietà, condividendo la propria gioia con fratelli e sorelle che in vivono in condizioni dure, soprattutto nel freddo dell'inverno. Pur sapendo che in alcune province del Nord del Paese la situazione per la pandemia è molto pericolosa, hanno voluto raggiungere comunque questa periferia per condividere cibo, vestiti e la speranza che arrivi presto una nuova primavera per la terra del Vietnam.