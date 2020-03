Si rinnova anche quest’anno l’appello per la Colletta di Terra Santa, la raccolta di fondi fatta il Venerdì Santo per offrire aiuto al luogo ove visse Gesù. La destinazione degli aiuti raccolti l’anno scorso.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Si rinnova anche quest’anno l’appello per la Colletta di Terra Santa, la raccolta di fondi fatta il Venerdì Santo per offrire aiuto al luogo ove visse Gesù, terre ove “lunghe e logoranti guerre hanno prodotto e continuano a produrre milioni di rifugiati e condizionano fortemente il futuro di intere generazioni”, come ricorda il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, nella lettera ai vescovi del mondo.

In un suo rapporto, il dicastero ricorda che la Colletta “è la fonte principale per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi; è anche lo strumento che la Chiesa si è data per mettersi a fianco delle comunità ecclesiali del Medio Oriente”. Nel medesimo documento la Congregazione riferisce di aver ricevuto nel 2019 per la Colletta di Terra Santa US$ 6.929.209,64 Offerte pervenute nel 2019 da Custodia per anni precedenti US$ 1.350.000,00 Totale US$ 8.279.209,64.

“La generosità dei fedeli cattolici, espressa dalla Colletta, verso i loro fratelli e sorelle del Medio Oriente – scrive la Congregazione - può risolvere tanti problemi, ma la preghiera e il sostegno morale sono ancora più necessarie. Si invita pertanto ad ‘adottare’ anche se non ne conosci il nome, un cristiano del Medio Oriente, e pregando per lui/lei durante tutto l’anno 2020”.

“Grazie alla Colletta si può provvedere a devolvere contributi ai seminari, alle case di formazione religiosa e istituzioni culturali nei territori di competenza, sostenendo sotto varie forme (borse di studio, tasse universitarie e ogni altra necessità sanitaria) anche a Roma, giovani seminaristi e sacerdoti, religiosi e religiose e, compatibilmente con i fondi disponibili, alcuni laici. Il nuovo collegio aperto quattro anni fa per ospitare le religiose che provengono da diversi paesi orientali, accoglie quest’anno 32 studentesse. Sono circa 300 gli studenti, che beneficiano della borsa di studio, ospiti in 7 collegi di competenza del Dicastero. Inoltre, il Dicastero contribuisce al sostentamento del Pontificio Istituto Orientale, istituzione accademica superiore con due facoltà, Scienze Ecclesiastiche Orientali e Diritto Canonico Orientale”.

Quanto ai fondi, il dicastero riferisce: “formazione dei seminaristi, sacerdoti e suore a Roma, Mantenimento dei Collegi US$ 2.310.681,00 Pontificio Istituto Orientale (PIO) US$ 915.571,00 Sussidi straordinari per la collaborazione culturale US$ 50.000,00 Totale US$ 3.276.252,00”.

Da parte sua, la Custodia di Terra Santa, in un “rapporto sommario” riferisce delle opere svolte l’anno scorso per il sostegno e lo sviluppo della minoranza cristiana che vi abita, la conservazione e valorizzazione di aree archeologiche e santuari, l’intervento nei casi di emergenza, la liturgia nei luoghi di culto, le opere apostoliche e l’assistenza ai pellegrini.

Tra le centinaia indicate: Emmaus Qubeibeh: santuario dei santi Simeone e Cleopa Rinnovo di alcuni ambienti del convento per accogliere la comunità inter-obbedienziale.

Ain Karem: santuario della nascita di San Giovanni; Betania: santuario di Casa di Marta, Maria e Lazzaro In corso il restauro e valorizzazione dei resti bizantini e medievali del convento di Betania attraverso: recupero delle aree degradate; formazione e impiego di 10 giovani palestinesi al restauro; sostegno alle attività imprenditoriali della locale associazione femminile; progetto didattico con le scuole primarie per la conoscenza dei siti religiosi e archeologici locali (sostenuto da ATS);

Betlemme: basilica della Natività Collaborazione con le altre comunità ecclesiali presenti e l’Autonomia Nazionale Palestinese per il restauro della basilica della Natività; Gerico: santuario del Buon Pastore Restauro dello stadio della scuola. Creazione di 10 nuovi bagni. Creazione di un palco per le varie attività della scuola. Creazione di 4 nuove aule scolastiche (incluso dell’aria condizionata, dato che la temperatura a Gerico può raggiungere i 50° C). Risistemazione della biblioteca scolastica.

Gerusalemme: basilica del Getsemani In corso le rifiniture del tunnel e ascensori per i gruppi di pellegrini per collegare tramite percorso pedonale l’area della basilica e la Valle del Cedron. Completato il rinnovo delle coperture degli eremi a disposizione per esperienze di romitaggio. In corso di progettazione: centro servizi per i pellegrini nella Valle del Cedron.

Gerusalemme: basilica del Santo Sepolcro di nostro Signore Realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale della roccia della grotta dell’Invenzione della Santa Croce a seguito di indagini strumentali e analisi approfondite. In corso di progettazione il restauro della cappella dell’Apparizione. Sostituzione dell’ascensore del convento. In fase di studio in collaborazione con l’Università La Sapienza (Roma) e il Centro di Restauri di Venaria (TO) il restauro del pavimento della Basilica e le infrastrutture (in accordo con Greci e Armeni).

Gerusalemme: Terra Santa Museum In corso gli interventi di consolidamento strutturale dei locali che completeranno l’area museale presso il santuario della Flagellazione. In corso di realizzazione un moderno centro museale per la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale francescano. Nell’area di circa 2500 m2 saranno compresi: - Museo archeologico: I luoghi della Bibbia in Palestina (Convento della Flagellazione) (Terza fase); - Museo storico: La Custodia Francescana di Terra Santa (Convento San Salvatore).

Betlemme: casa del fanciullo Casa per 27 bambini di cui 10 interni in difficoltà sociale. Rinnovo del riscaldamento.

Borse di studio e sussidi Finanziamento di 490 borse di studio universitario (225 dalla Custodia + 265 dalla FFHL) per la durata di 4 anni, distribuite nelle diverse università (Betlemme, Università ebraica, Bir Zeit, Amman); 178 sussidi per studenti in difficoltà. Sostegno a imprese artigiane Acquisto di pezzi di ricambio, apparecchiature per la produzione, ausili per la messa in sicurezza delle attività di 10 piccole attività artigiane.

Betlemme Proseguono: i progetti a sostegno del consultorio familiare parrocchiale; il progetto rivolto a più di 20 ragazzi (età 6-12), provenienti da famiglie in difficoltà; assistenza medica per le famiglie in gravi difficoltà economiche; ristrutturazione delle case appartenenti alle famiglie più bisognose (sostenuto da FFHL).

Opere in favore delle comunità parrocchiali Betlemme: Azione Cattolica Manutenzione generale straordinaria dei bagni nell’area della piscina parrocchiale ad uso della popolazione locale .

Appartamenti per i bisognosi e le giovani coppie Gerusalemme Città Vecchia. Continua il lavoro di ristrutturazione delle case della Città Vecchia con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei residenti

È continuato e si è intensificato in Siria, Giordania e Libano l’aiuto alla popolazione siriana ed irachena, cristiani ma non solo, che vive una situazione di estrema necessità, attraverso la presenza dei Frati della Custodia di Terra Santa con il sostegno finanziario e la collaborazione soprattutto di ATS. In Libano Accoglienza e sostegno temporaneo per 14 famiglie irachene a Deir Mimas e oltre 47 nella zona di Harissa e Jounieh. Aiuto scolastico per 28 bambini iracheni e giovani iracheni a Deir Mimas, oltre 35 nella zona di Harissa e quasi 65 a Jounieh. Aiuto a giovani siriani a Jounieh e Beirut in numero di 40. In Siria Aiuti attraverso le parrocchie di Aleppo, Damasco, Knayeh, Yakoubieh e Latakieh.

Centro di emergenza di Aleppo presso la parrocchia e il Terra Sancta College: si va dalla distribuzione del pacco alimentare per 1200 famiglie al mese, all’ assistenza sanitaria di emergenza, dalla partecipazione alle spese degli interventi chirurgici di cristiani di tutti i Riti, in collaborazione con le loro Chiese, all’ assistenza sanitaria per la gravidanza, il parto, e l’assistenza post-parto sia alla madre sia al figlio.

Ancora un progetto per accogliere 120 soldati cristiani congedati dopo 8 anni di servizio militare obbligatorio: aiuto attraverso il creare di opportunità di lavoro per ognuno di loro (novità 2019), - progetto di aiuto ai fidanzati cristiani, ortodossi e cattolici, detto: regalo di nozze (affitto di casa di un anno, occorrente elettrico, arredamento di una o due stanze, riparazione casa…); - servizio gratuito di funerale e progetto per aiutare nel servizio di sepoltura e della compra della bara; - Progetto di sostegno delle famiglie dei sacerdoti e dei loro famigliari poveri, per tutti i Riti cattolici e ortodossi.