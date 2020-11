Il gesto segna in qualche modo l’inizio della prossima Gmg. La scorsa XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, infatti, si è svolta a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 (nella foto), la prossima avrà luogo a Lisbona nel 2023.

Città del Vaticano (AsiaNews) – La croce della Giornata mondiale della gioventù domenica prossima, 22 novembre, verrà “passata” dai giovani di Panama a quelli del Portogallo.

Il passaggio avverrà al termine della messa che papa Francesco celebrerà all’Altare della Cattedra della basilica di san Pietro in occasione della solennità di Cristo Re dell’Universo. Alla fine della Messa avrà luogo il passaggio dei simboli delle GMG – la Croce e la copia dell’icona Salus Populi Romani – dalla rappresentanza dei giovani panamensi alla gioventù portoghese. In conformità con le attuali norme della sicurezza sanitaria, il gesto simbolico del passaggio si svolgerà alla presenza delle delegazioni molto ristrette di entrambi i Paesi.

Il gesto segna in qualche modo l’inizio della prossima Gmg. La scorsa XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, infatti, si è svolta a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 (nella foto), la prossima avrà luogo a Lisbona nel 2023.

Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, al quale si deve l’organizzazione delle Gmg, invita tutti a partecipare virtualmente alla Celebrazione Eucaristica, che sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale Youtube di Vatican News https://www.youtube.com/watch?v=wJku9791Jhg&ab_channel=VaticanNews.

La stessa trasmissione sarà seguita dai responsabili della pastorale giovanile delle conferenze episcopali e dei movimenti internazionali, che da domani fino a sabato parteciperanno all’Incontro internazionale online “Da Panama a Lisbona – chiamati alla sinodalità missionaria” organizzato dallo stesso Dicastero.

Sia il passaggio dei simboli delle GMG che l’Incontro internazionale, inizialmente previsti per aprile 2020, sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria mondiale ancora in corso.

Da anni, la Croce e l’Icona Salus Populi Romani accompagnano le preparazioni alle edizioni internazionali della GMG: la consegna dei simboli ai giovani della diocesi che accoglie la Giornata aveva sempre luogo al termine della celebrazione della Domenica delle Palme presieduta dal papa in Piazza San Pietro. Questa tradizione risale al 1984 quando, a conclusione del Giubileo della Redenzione, papa Giovanni Paolo II affidò ai giovani la Croce del Giubileo, conosciuta oggi come la Croce delle GMG, da allora al centro di ogni edizione internazionale delle Giornate. Nel 2003 il Papa ha offerto alla gioventù anche una copia dell’Icona di Maria Salus Populi Romani, che affianca la Croce nei suoi pellegrinaggi per il mondo.