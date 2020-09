È il nono tifone della stagione. Estesi allagamenti nella città di Wonsan. La televisione nazionale diffonde di ora in ora notizie in tempo reale e reportage. Di solito la Corea del Nord non diffonde notizie sui disastri. A Sud una donna è morta a Busan: una finestra scardinata dal vento le è crollata addosso. Case distrutte a Gangwon e Jeju; 2200 persone evacuate; 92 voli soppressi. Una centrale nucleare fermata temporaneamente.