di Kenneth Corbilla

Papa Francesco ha scelto come successore del card. Luis Antonio Tagle l'arcivescovo di Capiz, che aveva già creato cardinale in novembre. Le prime parole alla Chiesa della più grande diocesi delle Filippine: "Pregate per me". Tra le sue priorità pastorali in occasione del recente concistoro aveva indicato le periferie, l'educazione e la difesa dei diritti umani.

Manila (AsiaNews) - L'arcidiocesi di Manila ha un nuovo arcivescovo: papa Francesco ha nominato ieri alla guida della diocesi più grande del Paese il cardinale Jose Fuerte Advincula, già arcivescovo di Capiz (provincia di Tarlac). Nel concistoro dello scorso 28 novembre, egli era già diventato il 9° cardinale della storia delle Filippine. Il card. Advincula, che compirà 69 anni il prossimo 30 marzo, diventa così il 33° arcivescovo dell'arcidiocesi di Manila e prende il posto del card. Luis Antonio Tagle, chiamato a Roma nel dicembre 2019 come prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli.

Il card. Advincula è nato a Dumalag, nell’arcidiocesi di Capiz, nel 1952 ed è diventato sacerdote nel 1976. Ha studiato psicologia presso la De la Salle University di Manila e poi diritto canonico, sia all’Università Santo Tomas di Manila sia all’Angelicum a Roma. Dal 1995 è stato rettore del Seminario San Pio X di Capiz e poi parroco di Santo Tomas de Vilanueva a Dao. Il 25 luglio 2001 è stato nominato da Giovanni Paolo II vescovo della diocesi di San Carlos, nella provincia di Negros Occidentale. Il 9 novembre 2011 Benedetto XVI lo aveva poi trasferito alla sede metropolitana di Capiz. All'interno della Conferenza episcopale filippina è stato membro della Commissione per la dottrina della fede e della Commissione per le popolazioni indigene.

“Accolgo questa nomina come una benedizione non solo per me, ma per tutti i fedeli dell'arcidiocesi di Capiz e per le Filippine intere. Chiedo ai fedeli e ai religiosi di pregare per me e io pregherò per loro”, ha detto il nuovo arcivescovo di Manila commentando la sua nomina. Qualche settimana fa - in un'intervista a VaticanNews, in occasione della sua nomina a cardinale - Advincula aveva indicato la presenza nelle periferie e l'educazione dei giovani come le due priorità del suo ministero, aggiungendo che “la Chiesa deve assicurarsi che la dignità della persona e i diritti umani siano rispettati”. “La povertà - aveva spiegato ancora - è una delle ragioni dei problemi sociali e la scuola è la strada per lo sviluppo, in modo che la gente possa vivere una vita più dignitosa”.

La notizia della nomina del nuovo arcivescovo a Manila è stata salutata dal suono delle campane della cattedrale dell'Immacolata Concezione. Il vescovo ausiliare Broderick Pabillo, che nell'ultimo anno e mezzo ha guidato l'arcidiocesi come amministratore apostolico, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere il nostro nuovo pastore e non vediamo l'ora di riceverlo”.