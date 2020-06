di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – In Uttar Pradesh il gabinetto Yogi Adityanath ha approvato una ordinanza sulla prevenzione della macellazione delle mucche (Emendamento), 2020. Gli emendamenti hanno lo scopo di proteggere la mucca e prevenire i crimini legati alla loro macellazione.

Il vescovo Gerald Mathias di Lucknow ha commentato ad AsiaNews: "mentre la nazione sta combattendo il Coronavirus, questa è la priorità del governo". Il vescovo stava rispondendo all'ordinanza approvata dall'Uttar Pradesh per rafforzare le leggi sulla macellazione delle mucche.

Per la prima infrazione, una persona può ricevere una punizione rigorosa da uno a sette anni con una multa che va da Rs 1 lakh (circa 1.600 euro) a Rs 3 lakh (circa 4.800 euro). Per la seconda infrazione, alla persona può essere inflitta una pena detentiva rigorosa di 10 anni con una multa fino a Rs 5 lakh (circa 8.000 euro), ha affermato una nota.

Il governo centrale, si legge in una dichiarazione, ha approvato la bozza del decreto del governo dell'Uttar Pradesh per la prevenzione della macellazione delle mucche in una riunione presieduta qui dal Primo ministro Yogi Aditynath. più rigoroso ed efficace per fermare completamente gli incidenti relativi alla macellazione delle mucche.

In caso di trasporto illegale di mucche e altri bovini, il conducente, l'operatore e il proprietario del veicolo sono soggetti alla sanzione prevista dalla nuova legge, salvo che dimostrino che il trasporto è stato effettuato a insaputa del proprietario da qualcun altro per commettere il crimine.

Le spese sostenute per il sostentamento delle mucche sequestrate saranno recuperate dal proprietario del veicolo per un periodo di un anno o fino al rilascio della mucca o del bovino, a seconda di quale delle due condizioni precedenti.

Le disposizioni prevedono anche punizioni in caso di pericolo per la loro vita attraverso danni fisici o mutilazioni. Inoltre, se qualcuno mette in pericolo la vita di una mucca non fornendo cibo e acqua con l'intenzione di mettere in pericolo la sua vita, può essere punito con una pena detentiva rigorosa di un anno, che può estendersi a sette anni per il primo reato.

In precedenza, l'Utar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 era stato emanato il 6 gennaio 1956. La legge è stata modificata nel 1958, 1961 , 1979 e 2002. Le norme furono modificate nel 1964 e nel 1979. "Tuttavia – secondo la dichiarazione - sono rimaste alcune lacune a causa delle quali la legge non poteva essere applicata in modo efficace secondo il sentimento pubblico e sono state ricevute denunce di macellazione e trasporto illegali di bovini”."Nell'Atto del 1955, sono previsti un massimo di sette anni di prigione per la macellazione delle mucche. Anche le persone uscite su cauzione in tali incidenti erano in aumento e aumentavano gli episodi di persone che erano nuovamente coinvolte dopo essere state liberate dalla corte. Tenendo presente queste ragioni e nel rispetto del sentimento pubblico, si è reso necessario rafforzare la legge e renderla più vigorosa ed efficace ".

Il governo ha osservato che, poiché l'economia dello Stato dipende dall'agricoltura, la mucca e gli altri bovini svolgono un ruolo molto importante nella sua struttura economica e sociale. Prevenire il trasporto illegale di mucche e altri bovini aiuterà a realizzare il sogno della rivoluzione bianca e promuovere l'agricoltura nelle città e nelle aree rurali.

P. Vineet Vincent Pereira, arrestato dalla polizia dell'Uttar Pradesh con false accuse di conversione, ha dichiarato ad AsiaNews: "cosa c'è da commentare sull'ordinanza e su questo governo? E’ un governo di ciechi che non conoscono il valore e i valori delle persone. Conoscono il valore degli animali, come le mucche”.

“Anche prima di questa ordinanza, qui nell'Uttar Pradesh i musulmani evitavano di macellare le mucche. Questo disegno di legge prende di mira i musulmani. Dobbiamo rispettare i sentimenti degli indù quando adorano le mucche e rispettano il loro credo nei Godess Cow. Ma perseguiteranno le minoranze e i dalit in nome della macellazione delle mucche. Sarà usato come strumento di intimidazione e molestie per arrestare e incarcerare le persone”.

“Se avessero avuto l'intenzione di salvare le mucche, avrebbero fatto qualcosa di più per la loro protezione. Ora hanno molte stalle, dove mucche muoiono senza cibo. Le mucche vagano per le strade, i bovini vengono lasciati vagare nei campi e stanno distruggendo la coltivazione. L'intenzione è sbagliata, è rivolta contro musulmani e dalit”.

Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Chrsitians (GCIC), gruppo che tutela i cristiani perseguitati per ragioni religiose, ha detto ad AsiaNews: "Nell'Uttar Pradesh di Yogi, questo atto di protezione delle mucche vedrà aumentare i gruppi di vigilanti per la protezione delle mucche, che continueranno a terrorizzare la popolazione minoritaria dello Stato”,

Il GCIC accetta il fatto che la “mucca è un animale sacro per la maggior parte della comunità indù, ed è adorato da loro, ma per gli estremisti la vita di una mucca è più preziosa della vita umana. In due settimane ci sono state due atrocità contro Dalit che rivelano la mentalità di casta della casta superiore: un ragazzo di 17 anni Dalit assassinato da giovani di caste superiori nell'Uttar Pradesh di Yogi. La polizia lo sta negando, suggerendo piuttosto che sembra una "lite" tra ragazzi. È così che storicamente la divisione in caste opera in India e continua a fare oggi. ... Mucche più preziose dei Dalit”. “In precedenza, il 4 giugno, in Uttar Pradesh, uomini Dalit sono stati legati, picchiati, rasati a forza e fatti sfilare con le scarpe appese al collo nel villaggio di Lucknow a Khalilabad, presumibilmente per "aver rubato un ventaglio", da una casa di Bramini”.

“Purtroppo nell'Uttar Pradesh, che ha oltre 200 milioni di abitanti, l'impegno a salvaguardare le mucche sembra essere una questione più urgente che salvare vite umane diventate indigenti, senza casa e senza lavoro a causa del lockdown. Iil governo Yogi, sta usando la vacca sacra per radicalizzare e dividere la popolazione per guadagni politici”.