di Mathias Hariyadi

Il presidente ha ricevuto il vaccino, dopo aver dichiarato - fra colpi di tosse - di non aver mostrato sintomi della malattia negli ultimi giorni. Polemiche per la decisione di immunizzare per primi i giovani e i lavoratori fra i 18 e i 59 anni, escludendo gli anziani. Nel Paese si sono registrati 836.718 contagi e 24.343 vittime.

Jakarta (AsiaNews) - Il presidente Joko “Jokowi” Widodo è stato oggi il primo indonesiano a ricevere il vaccino - il cinese Sinovac - contro il nuovo coronavirus. Tutta la giornata è dedicata alla campagna di sensibilizzazione sancita l’inoculazione delle prime dosi disponibili mentre il Paese è sempre più in emergenza sanitaria. Fra i beneficiari anche un sacerdote cattolico, p. Heri Wibowo presidente della Commissione per il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale indonesiana (Kwi).

La campagna di vaccinazione presenta però una strategia che fa discutere: a differenza di altre nazioni come la Gran Bretagna (o l’Italia), i primi a essere immunizzati - oltre al personale sanitario - saranno le persone in età produttiva fra i 18 e i 59 anni. La vaccinazione degli anziani, che costituiscono la grande maggioranza delle vittime sinora registrate, avverrà solo in un secondo momento.

“Non abbiamo ancora completato i trial clinici sulla popolazione anziana con il vaccino Sinovac” sottolinea la portavoce del ministero indonesiano della Sanità Nadia Wikeko. Da qui la scelta di partire con giovani e lavoratori, anche se alcuni esperti parlano di scelta azzardata che non ridurrà la mortalità. Sinora nel Paese, il più colpito fra le nazioni del Sud-est asiatico, si sono registrati 836.718 contagi e 24.343 vittime accertate.

La prima fase proseguirà fino a fine marzo, con almeno 1,3 milioni di operatori sanitari e 17,4 milioni di lavoratori fra insegnanti, forze dell’ordine, burocrati e soldati a ricevere il CoronaVac sviluppato dalla cinese Sinovac Biotech. La seconda fase comprenderà tutta la popolazione adulta, in attesa di ulteriori verifiche sulla rispondenza al vaccino nella popolazione anziana.

Ricevuto il via libera dalle autorità sanitarie (Bpom) e dal Consiglio degli ulema indonesiani (Mui) sulla liceità e la conformità (Halal), il presidente indonesiano Widodo ha ricevuto all’interno del Palazzo di Stato la prima dose (nella foto). “Ho deciso di cominciare per primo la campagna di vaccinazione nazionale - ha detto il presidente - prima di tutto in qualità di semplice cittadino, per evitare di contrarre un virus mortale”. Un momento, aggiunge, che “stavamo aspettando da tempo”.

Prima di ricevere la dose, gli è stata rilevata la temperatura e ha affermato - pur fra qualche colpo di tosse imbarazzante - di non aver contratto il virus nei 10 mesi di pandemia e di non aver mostrato sintomi nei sette giorni precedenti. Dopo Widodo hanno ricevuto il vaccino il capo dell’aeronautica generale Hadi Tjahjanto, il capo della polizia Hadi Tjahjanto, il presidente dell’Ordine dei medici Daeng M. Faqih e alte personalità di primo piano, fra cui rappresentanti dello spettacolo.

Per i cattolici, il primo a ricevere il siero è stato p. Heri Wibowo, che spiega ad AsiaNews: “”Sono stato invitato ad unirmi alla sessione di questa prima tranche di vaccini al palazzo presidenziale, come rappresentante della Conferenza episcopale (Kwi). Spero - aggiunge il sacerdote dell’arcidiocesi di Jakarta - che tutto andrà bene, per me e per gli altri che riceveranno il vaccino”.