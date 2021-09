Il leader nordcoreano afferma che spetta al Sud decidere che direzione dare alle relazioni tra i due Paesi. La politica Usa continua a essere bollata come "ostile". La sorella Kim Yo-jong oggi è stata nominata alla Commissione per gli Affari di Stato, il ruolo più alto che abbia ottenuto finora.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Le comunicazioni tra le due Coree saranno ristabilite a inizio ottobre. Lo ha annunciato ieri il leader nordcoreano Kim Jong-un, aggiungendo che però spetta a Seoul determinare la direzione futura delle relazioni tra i due Paesi.

Il ripristino avrà lo scopo “di realizzare le aspettative dell'intera nazione coreana per il recupero anticipato delle relazioni tra il Nord e il Sud dall'attuale situazione di stallo e una pace duratura nella penisola", ha dichiarato Kim.

Secondo Kim, però, la politica Usa nei confronti della Corea del Nord non è cambiata da quando il presidente Joe Biden è arrivato alla Casa Bianca e ha definito l'offerta statunitense di tenere colloqui “un trucco meschino per nascondere i suoi atti ostili”.

Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha detto che la riattivazione delle linee di comunicazione aiuterà ad affrontare le questioni in sospeso tra le due Coree e ha espresso la speranza che i contatti rimangano attivi e stabili in futuro.

Nel frattempo Kim Yo-jong, l’influente sorella del dittatore nordcoreano, ha ottenuto una posizione nella Commissione per gli affari di Stato, dopo il licenziamento di almeno nove funzionari. Tra le nuove nomine, Kim Yo-jong spicca per la sua giovane età e per essere l’unica donna. È stata spesso vista vicino al fratello nei summit internazionali, ma il suo ruolo politico non è chiaro. Secondo alcune speculazioni potrebbe un giorno succedere a Kim Jong-un alla guida del Paese. Nel corso degli anni ha ricoperto varie posizioni, ma il nuovo ruolo nella Commissione è l'incarico più alto che abbia ottenuto finora.