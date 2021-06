Il dittatore nordcoreano è apparso in pubblico dimagrito, dando adito a nuove speculazioni sulle sue condizioni di salute. Gli esperti stranieri si sono basati sull'analisi del suo orologio da polso, legato più stretto. Il regime non ha rilasciato commenti.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - I nordcoreani sono affranti per l’apparente perdita di peso del loro leader Kim Jong-un. L’ha detto il 25 giugno un residente di Pyongyang alla Korean Central Television, la tv di stato del regime. “Vedere emaciato il Segretario generale spezza il cuore del nostro popolo”, ha dichiarato l’uomo. Le autorità non hanno fornito però dettagli su cosa possa aver causato la repentina perdita di peso del leader.

Gli analisti stranieri avevano già notato il calo di peso di Kim. Gli esperti di NK News, un sito web con sede a Seoul che monitora la Corea del Nord, avevano osservato che l’orologio del dittatore pareva essere legato più stretto al polso durante un meeting del Partito dei lavoratori a inizio giugno. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione ha dichiarato che la salute dell'uomo forte di Pyongyang è monitorata con attenzione, senza però commentare la recente perdita di peso del dittatore.

Quando l’anno scorso Kim aveva saltato le celebrazioni del 15 aprile, compleanno di suo nonno Kim Il-sung, fondatore del regime, per riapparire in pubblico a inizio maggio, erano cominciate le speculazioni sulla sua salute. Anche nel 2014 i media di stato avevano riferito che Kim soffrisse di un non meglio specificato “malessere” dopo un periodo prolungato fuori dall’occhio pubblico.