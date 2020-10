Brahim Aouissaoui è un giovane di 21 anni, giunto in Francia pochi giorni prima dell’attentato. Per il capo dei servizi anti-terrorismo, l’obbiettivo sarebbe la Chiesa cattolica. Ma ieri si sono susseguiti altri attentati abortiti: a Jedda, a Lione, ad Avignone. Essi avevano come obbiettivo la Francia. Ieri era la festa musulmana del Walid, in onore della nascita di Maometto. Preghiere in tutte le chiese di Francia per le vittime di Nizza e per la fine delle violenze. Laicità e blasfemia.