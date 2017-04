Pechino (AsiaNews) – In un sistema in cui i ministri sono incentivati a segnalare solo le buone notizie, lo scorso 12 marzo la dichiarazione pubblica del ministro dell’educazione sui fallimenti dell'istruzione ideologica e politica (思想 政治 教育, Ipe) nelle università cinesi ha colto tutti di sorpresa (FRI, 12 marzo). Il 9 dicembre 2016, in occasione di una conferenza sul lavoro ideologico e politico nelle università, è stata avviata una campagna per intensificare l’Ipe. Durante la conferenza, il presidente Xi Jinping ha ribadito con forza la supremazia del marxismo e del socialismo nelle istituzioni cinesi di apprendimento superiore e ha spinto il rafforzamento del lavoro ideologico e politico per indottrinare i 37 milioni di studenti universitari nel Paese (Xinhua, 9 dicembre 2016). Tuttavia, le critiche del ministro dell'Istruzione indicano che l'Ipe non sta avendo successo.

Lo status quo dell’Ipe

Le università cinesi hanno una lunga storia di radicalismo che suscita paura tra le élite del partito. Che sia il movimento delle Guardie Rosse, le dimostrazioni studentesche del 1989, o le recenti proteste nazionaliste, il campus universitario, con la sua propensione al libero pensiero, è un luogo in cui il Partito non può permettersi di lasciar andare le redini. Le università cinesi sono controllate con fermezza dallo Stato attraverso le finanze e la nomina della direzione amministrativa. Anche le università private indipendenti stanno cadendo sotto il controllo dei segretari di Partito, nominati di recente con la chiara intenzione di essere “la spina dorsale del lavoro ideologico e politico (China Wenming Online, 13 gennaio)”.

Secondo le indagini condotte dai ricercatori cinesi, il Partito gode del sostegno della maggioranza tra gli studenti universitari. Un sondaggio mostra che il 73,3% “supporta” o “sostiene fortemente” la leadership del Partito[1]. Anche se dobbiamo essere consapevoli che il clima politico della Cina influenza a fondo il modo in cui gli intervistati rispondono a un sondaggio, la ricerca ha dimostrato che il Partito ha un buon livello di consenso tra gli studenti universitari[2]. Tuttavia, il sostegno degli studenti all’Ipe, il programma di indottrinamento firmato dal Partito, è relativamente basso.

Mescolando marxismo, patriottismo e alcuni valori tradizionali cinesi, l'Ipe mira a raccogliere l’approvazione di massa per il Partito, la sua ideologia e la sua governance. Insegnata come corso obbligatorio, uno studio mostra che il 64,4% degli studenti è “insoddisfatto” dell’Ipe, con un altro 17,9% “molto insoddisfatto”[3]. Inoltre, il 50% degli intervistati in un altro studio trova l’Ipe “quasi inutile”, ma si sforza a frequentala a causa delle regole della scuola. Il plagio e gli espedienti sono comuni a causa del poco entusiasmo degli studenti[4]. Nonostante l'interesse per la Cultura Rossa (红色 文化), una serie di valori culturali sponsorizzati dal governo e basati sull'esperienza rivoluzionaria del Partito comunista cinese, una minoranza notevole (28,3%) degli studenti ritiene noiosi gli eventi della Cultura Rossa (una componente dell'Ipe). Più della metà (53,2%) ha dichiarato di essere costretto a partecipare, e il 60,5% vede questi eventi come irrilevanti per la vita reale[5].

Perché l’Ipe è così invisa?

L'indottrinamento politico è di rado divertente, in particolare per gli studenti che vivono in una società relativamente aperta. Mentre gli studenti chiedono più discussioni, dibattiti e lavoro sul campo, gli insegnanti dell'Ipe possono continuare solo con lezioni monotone perché qualsiasi esercizio che comporti un'analisi critica distruggerebbe l'immagine perfetta del marxismo[6]. Così, mentre gli studenti universitari cinesi odiano l’Ipe per essere un “corso a singola voce” (一言堂), dove l'insegnante domina la conversazione, i cambiamenti sono meno probabili dal momento che potrebbero distruggere l'Ipe nella sua interezza[7].

L’Ipe sta combattendo una battaglia in salita in tre aree. L'aumento dell'uso di Internet da parte degli studenti universitari cinesi sta corrodendo la morsa dell’ideologia ufficiale. Ad esempio, il decantato mito del Partito comunista cinese come pilastro dell'espulsione degli invasori giapponesi sta lentamente perdendo sostenitori, perché sempre più studenti stanno imparando la verità da Internet[8]. L’80% degli studenti universitari cinesi spendono più di due ore al giorno navigando sul Web, il 92% afferma di usare internet come fonte di informazioni e l’88,9% usa Weibo (l’equivalente cinese di Twitter) e WeChat (equivalente cinese di WhatsApp), due app che consentono agli studenti un minimo di privacy quando si parla di cose attuali[9].

L'arrivo della religione organizzata nei campus cinesi costituisce un'altra minaccia per l'ideologia ufficiale. Oltre a offrire conforto mentale, i gruppi religiosi organizzati rappresentano una rete di sicurezza sociale per gli studenti, rispetto alle organizzazioni politiche comuniste che sono piene di corruzione e di esclusivismi. Studi recenti dimostrano che l'interesse per la religione sta acquisendo forza nelle scuole cinesi, perfino nella Lega della Gioventù Comunista[10]. Il 38% degli studenti non sa che i membri del Partito debbano essere atei e un terzo (31,4%) non teme il proselitismo nei campus, attività proibita dallo Stato[11]. Mentre il crescente interesse per la religione non ha messo in discussione il dominio del Partito nei campus, una tendenza potrebbe creare problemi nel prossimo futuro. In un sondaggio nelle università dello Xinjiang, il 5,8% degli intervistati crede che si possa imporre una religione[12]. In modo più allarmante, l'8,6% concorda con l'estrema posizione di diffondere la propria religione con mezzi violenti[13].

Gli educatori dell'Ipe affrontano ulteriori difficoltà nelle aree dominate dalle minoranze etniche e religiose, in particolare tra i tibetani e i musulmani turchi dello Xinjiang. Pochi di questi gruppi hanno svolto un ruolo importante negli eventi del XX secolo che hanno condizionato la psiche cinese contemporanea. Rispetto ai mongoli e ai musulmani hui, che si sono alleati con i comunisti nella lotta contro il Giappone, i tibetani e i musulmani turchi non hanno giocato alcun ruolo nella guerra di resistenza contro il Giappone (1937-1945), che costituisce il nucleo della narrativa nazionale del Pcc. Inoltre, la dottrina anti-religiosa del marxismo rende difficile l’insegnamento dell'Ipe agli studenti universitari tibetani, che tengono in grande considerazione il lamaismo. La maggior parte dei tibetani vivono tutta la loro vita secondo i precetti del buddhismo e mantengono profonda riverenza per i loro leader religiosi. Insegnare che la religione è cosa obsoleta non è solo profondamente offensivo per i tibetani, ma anche controproducente per l’Ipe in generale[14]. Lo stesso si può dire per lo Xinjiang, dove i musulmani turchi costituiscono più della metà della popolazione della provincia. Anche se gli studenti offrissero un’adesione di facciata in modo da potersi laureare, il sistema della pedagogia dottrinaria non è in realtà vincente sui cuori e sulle menti.

Il ruolo del consulente politico

Al di fuori delle classi, i consulenti politici (政治 辅导员, i Pc) si prendono cura dei bisogni complessivi di uno studente che frequenta l’università e sono incaricati di modellare i suoi valori ideologici e politici. In quanto “spina dorsale dell'educazione ideologica e politica degli studenti universitari”, i Pc sono “gli organizzatori, gli attuatori ed i mentori degli studenti universitari nell'educazione e nella gestione ideologica e politica di tutti i giorni” (Ministry of Education, 23 luglio 2006).

Lavorando a stretto contatto con quadri scolastici selezionati, i Pc diffondono il messaggio del Partito quando gli studenti sono fuori dall'aula. Anche se la legge prevede che ci sia un Pc per ogni 200 studenti, in realtà, la carenza di personale rende il rapporto molto più alto. Uno per 300 o 400 non è un numero insolito. In casi estremi, è stato riferito che un Pc debba occuparsi anche di 1000 studenti, rendendo impossibile il lavoro[15].

Oltre ad essere sovraccaricato di lavoro, il 56% dei Pc è insoddisfatto del proprio stipendio e dei suoi benefits. In aggiunta all'ambiente lavorativo già teso, i Pc sono governati da un regime di comando doppio, in cui la direzione scolastica e il dipartimento di competenza possono emettere di tanto in tanto direttive contrastanti[16].

In queste circostanze, non è una sorpresa scoprire che alcuni Pc non sono nemmeno d'accordo con la linea del Partito. Un sondaggio mostra che il 31,92% dei Pc non crede nel dogma marxista che una società comunista sia inevitabile. Lontano dalla narrativa del governo, quasi la metà (47,%) dei Pc non crede che il divario di reddito si chiuderà in 10 anni[17].

Il ruolo delle Divisioni Protezione

Se gli insegnanti dell’Ipe ed i Pc sono la “carota” dell'indottrinamento politico, allora le Divisioni Protezione (保卫处) sono il “bastone” che controlla il comportamento politico. Presente in ogni burocrazia universitaria, la Divisione Protezione ha diverse funzioni: la sicurezza pubblica, la prevenzione degli incendi, la registrazione dei visitatori e dei lavoratori temporanei e, soprattutto, la polizia politica. Sotto ogni Divisione Protezione c'è una Sezione Protezione Politica (政保科; Pps). Mentre il nome cambia a seconda dell’università, la missione del Pps rimane più o meno la stessa: propagare l'ideologia ufficiale e contrastare ogni tentativo da parte delle “forze ostili” di influenzare gli studenti. Sebbene la Pps non sia forza di pubblica sicurezza, ha il potere di indagare [18]. Gli informatori di protezione politica (政 保 信息 员), selezionati dal corpo studentesco, sono gli “occhi e orecchie (耳目)” della Pps (Xi’an Shiyou University, 6 giugno 2014).

Dato il segreto che circonda il lavoro, la maggior parte delle Pps non pubblica le proprie funzioni, ma la Pps dell'Istituto di Tecnologia di Harbin, denominato Ufficio Politico di Protezione e Sicurezza dello Stato (政 保 国 安 办), dichiara con chiarezza le proprie seguenti responsabilità:

1. Responsabile della propaganda e dell'educazione al concetto di sicurezza nazionale, della consapevolezza nemica e della stabilità politica.

2. Responsabile per la comprensione, il controllo, il monitoraggio e l'educazione ideologica di persone chiave che possono influenzare la stabilità politica.

3. Responsabile per la ricerca e la raccolta di informazioni; afferrare le tendenze ideologiche tra la facoltà e gli studenti in modo tempestivo e accurato per fornire la base per il processo decisionale di leadership di alto livello.

4. Collaborare con la pubblica sicurezza e la polizia di sicurezza statale nel rilevare e indagare i casi che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato.

5. Responsabile per la sicurezza di importanti leader e dignitari stranieri. Assistere le agenzie pertinenti nell'attuazione delle misure di sicurezza per esperti stranieri, insegnanti, studenti di scambio, compatrioti di Hong Kong, Macao, Taiwan e visitatori stranieri.

6. Assistere le agenzie pertinenti per prevenire e punire l'infiltrazione, l'incitamento e il sabotaggio delle scuole da parte di forze ostili nazionali ed estere, forze religiose illegali e forze separatiste etniche.

7. Assistere le agenzie interessate a gestire in modo sicuro il sistema di rete informatica del campus e identificare le fonti di informazioni dannose.

8. Assistere le agenzie pertinenti nel lavoro riservato.

9. Eseguire un riesame politico del personale scolastico in conformità ai requisiti delle agenzie interessate.

10. Assistere le agenzie pertinenti nella gestione delle associazioni studentesche.

11. Esegui i lavori di base. Stabilire e migliorare la gestione di vari file di dati.

12. Assistere altre sezioni e uffici nel compimento dei compiti. Completa qualsiasi altra missione assegnata dal direttore di divisione (Harbin Institute of Technology).

In sostanza, la Pps è il monitor della sicurezza del campus e dell'uniformità ideologica, oltre a servire come cavallo da lavoro del controspionaggio. Mentre il personale dell'Ipe si concentra sulla pedagogia, la missione della Pps è tener fuori persone e idee non ufficiali. È probabile che questo regime repressivo riceva maggiori investimenti statali a causa dei rischi associati alla liberalizzazione dell'Ipe.

Conclusioni

Tra gli studenti universitari cinesi, il sostegno al Partito e al governo rimane forte, almeno sulla carta. Tuttavia, la maggior parte degli studenti ha mostrato la propria insoddisfazione verso l'Ipe e la propria incapacità a frequentare corsi di formazione aggiuntivi privi di metodi liberali d'insegnamento. In futuro, lo Stato probabilmente rafforzerà l'Ipe nei seguenti modi. Innanzitutto, lo Stato cercherà di esercitare un maggiore controllo sulla sfera informatica, bloccando le fonti alternative di informazione popolari tra gli studenti, anche intensificando propaganda e contropropaganda su Weibo e WeChat.

In secondo luogo, verrà formato un maggior numero di Pc per alleviare alla mancanza di personale attuale. In terzo luogo, una maggiore attenzione sarà dedicata all'indottrinamento nelle aree etniche, in particolare tra i tibetani e i musulmani turchi, più suscettibili a ciò che lo Stato definisce i “tre mali” del terrorismo, del separatismo e dell'estremismo religioso. Infine, ci sarà una rinnovata spinta contro la diffusione della religione nelle scuole, una tendenza che, se non controllata, presenterà sfide significative per vincere le più brillanti giovani menti della Cina.

