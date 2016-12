Seoul (AsiaNews) – Lo scandalo che ha portato all’impeachment la presidente coreana Park Geun-hye sta per far nascere un nuova forza politica, costituito da 29 parlamentari (nella foto) che hanno lasciato il partito Saenuri. Essi avrebbero l’intenzione di creare un nuovo partito conservatore che potrebbe tentare di reclutare l’ex Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon per candidarlo alla presidenza della Repubblica, che potrebbero svolgersi entro pochi mesi. E c’è la possibilità che altri parlamentari lascino Saenuri a causa della divisione con i lealisti che sono ancora al vertice del partito. Choung Byoung-Gug, uno dei deputati che hanno lasciato Saenuri, afferma che sono trascurati "i valori del vero conservatorismo" e che si continua a difendere la violazione dei valori costituzionali da parte della presidente. Quanto all’ex segretario delle Nazioni Unite, egli è ritenuto il miglior candidato che i conservatori possono mettere in campo per riconquistare la Casa Blu dopo la crisi provocata dalla Park. Recenti sondaggi vedono Ban in leggero vantaggio sul liberale Luna Jae-in, che ha ammesso la corsa presidenziale al parco di quattro anni fa, come il favorito per vincere il voto presidenziale. In un recente incontro con i giornalisti coreani a New York, Ban Ki-moon ha fatto un forte accenno alla sua volontà di correre per la presidenza, dicendo di essere pronto a "bruciare" il suo corpo nella devozione per il suo Paese.