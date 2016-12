Pechino (AsiaNews) – Gli oltre 360 rappresentanti cattolici della Nona Assemblea sono stati ricevuti oggi da Yu Zhengsheng, membro del comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese. Yu è anche presidente della Conferenza nazionale consultiva del popolo cinese, di cui sono membri alcuni vescovi cattolici. L’incontro è avvenuto nella Grande sala del popolo in piazza Tiananmen. Come riferito dalla Xinhua, la nuova leadership dell’Associazione patriottica (Ap) e del Consiglio dei vescovi (CdV), oltre a diversi partecipanti, sono stati pure ricevuti da Liu Yandong, vice-premier del Consiglio di Stato e membro del Politburo e da Sun Chunlan, anch’egli membro del Politburo e direttore del Dipartimento di lavoro del Fronte unito del Partito comunista, oltre ad alcuni capi di dipartimento. Yu ha detto che negli ultimi sei anni, dalla ottava Assemblea in poi, L’Ap e il CdV hanno assistito le autorità nell’attuare la politica religiosa dello Stato e per contribuire allo sviluppo nazionale dal punto di vista economico e sociale. Yu ha citato il discorso di Xi Jinping sulle religioni, tenuto lo scorso aprile, in cui il presidente ha sottolineato l’urgenza di aderire e sviluppare teorie religiose sul socialismo con caratteristiche cinesi ed elevare il livello dell’impegno religioso, sostenendo la formazione dei gruppi religiosi e del personale. Yu ha espresso la speranza che la nuova leadership della comunità cattolica apra a una nuova situazione per la Chiesa in Cina. L’evento è stato ripreso e diffuso dalla televisione centrale di Stato (v. qui). Subito dopo i rappresentanti cattolici si sono diretti verso la cattedrale dell’Immacolata Concezione (la Nan Tang) per un’adorazione del Santissimo sacramento e una preghiera a conclusione dell’Assemblea. L’adorazione e la benedizione sono state presiedute da mons. Ma Yinglin, vescovo illecito di Kunming e presidente del CdV. Fonti di AsiaNews hanno comunicato che in ognuno dei tre giorni dell’Assemblea vi sono state messe concelebrate. I presidenti delle tre celebrazioni sono stati rispettivamente mons. Fang Xinyao, mons. Ma Yinglin, mons. Shen Bin di Haimen. Ieri sono stati emendati anche gli statuti dell’Ap e del CdV, ma gli emendamenti non sono stai ancora resi pubblici.