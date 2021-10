Cina e Russia hanno votato contro. La Francia, che in passato si era astenuta, ha votato a favore. Il progetto sarà adottato dall'Assemblea generale a dicembre. Ministro degli Esteri giapponese: "Una misura concreta per realizzare un mondo senza armi nucleari".

New York (AsiaNews/Agenzie) - Un comitato delle Nazioni Unite oggi ha approvato una risoluzione promossa dal Giappone a favore dell’eliminazione delle armi nucleari. Tra i membri del Consiglio permanente (che in base ai trattati internazionali dovrebbero essere gli unici a possedere in maniera lecita armi nucleari), Cina e Russia hanno votato contro. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avevano co-sponsorizzato il documento, e anche la Francia, che in passato si era astenuta, ha votato a favore. Il progetto di risoluzione sarà formalmente adottato dall'Assemblea generale dell'Onu a dicembre.

"Questa risoluzione, che è una misura concreta per realizzare un mondo senza armi nucleari, fornisce a tutti gli Stati un terreno comune per poter lavorare insieme e quindi colma il divario tra gli Stati dotati di armi nucleari e gli Stati non dotati di armi nucleari", ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi.

Il Giappone è parte di un’alleanza militare con gli Stati Uniti che include la deterrenza nucleare come mezzo di difesa. Nella risoluzione non viene citato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari entrato in vigore a gennaio di quest’anno e include qualche formulazione diversa rispetto ai precedenti documenti sul tema.

La risoluzione odierna include la dicitura di "tenere presente" che "esistono vari approcci verso la realizzazione di un mondo senza armi nucleari e che la costruzione della fiducia tra tutti gli Stati è essenziale a questo fine". Il documento usa anche la parola "riconoscere" in riferimento alle "catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero dall'uso di armi nucleari".