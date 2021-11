Le notizie di oggi: gli Emirati aprono a matrimoni, divorzi e affidamento congiunto per non musulmani, tensioni fra Delhi e Islamabad per l’uccisione di un pescatore indiano, in Thailandia respinte le richieste di emendamento alla legge di “lesa maestà”.

CINA - USA

L’esercito cinese usa modelli e riproduzioni di portaerei statunitensi come obiettivi, nelle esercitazioni svolte in una zona remota del deserto occidentale. Dalle immagini satellitari emerge che l’Esercito popolare di liberazione si starebbe concentrando sugli attacchi e la “neutralizzazione” di uno degli strumenti chiave del potere americano. La zona è quella del deserto del Taklamakan nello Xinjiang, dove sono state riprodotti e posizionati una portaerei e due cacciatorpediniere missilistici guidati classe Arleigh Burke. Entrambe i mezzi sono schierati dalla settima flotta statunitense che pattuglia il Pacifico occidentale, comprese le acque intorno a Taiwan.

EMIRATI ARABI UNITI

Un decreto del sovrano di Abu Dhabi permette ai non musulmani di sposarsi, divorziare e ottenere l’affidamento congiunto dei figli, ai sensi del diritto civile. Una decisione presa per mantenere un vantaggio competitivo come hub economico regionale; finora le leggi sul matrimonio e il divorzio erano state basate sui principi della sharia islamica, come in altri Stati del Golfo. Lo scorso anni gli Emirati hanno introdotto una serie di riforme, fra le quali la depenalizzazione del sesso prematrimoniale, del consumo di alcol e della clemenza nei cosiddetti “delitti d’onore”.

INDIA - PAKISTAN

La polizia indiana ha aperto un fascicolo di inchiesta nei confronti dell’Agenzia per la sicurezza marittima del Pakistan (Pmsa), per aver aperto il fuoco contro un peschereccio nei pressi del confine con le acque internazionali, uccidendo un pescatore e ferendone un secondo. L’incidente, i cui contorni sono ancora da chiarire, è avvenuto nella serata di ieri; la magistratura intende procedere per “omicidio” nei confronti di 10 cittadini pakistani.

GIAPPONE

Ieri il Giappone non ha registrato nessuna vittima correlata al Covid-19. Secondo quanto riferisce l’emittente nazionale NHK, l’ultimo precedente risaliva al 2 agosto 2020. I casi di nuovo coronavirus e i decessi sono crollati grazie a una efficace campagna di vaccinazione che ha trovato l’adesione di oltre il 70% della popolazione, Il picco risale ad agosto con 25mila casi giornalieri, trainati dalla variante Delta.

HONG KONG

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, a novembre la compagnia di bandiera Cathay Pacific ha aumentato i collegamenti con diverse capitali e città europee. Fra le ultime destinazioni introdotte vi sono Madrid e Milano, mentre i piani per Zurigo sono al momento congelati per mancanza di membri dell’equipaggio, unita al fatto che la Svizzera è considerata ancora un Paese ad alto rischio. Inoltre, norme restrittive e regolamento ancora severo in tema di viaggi internazionali ha bloccato i piani di ulteriori aperture.

SINGAPORE

Attivisti e movimenti pro diritti umani lanciano appelli al governo di Singapore, perché fermi l’esecuzione - prevista il 10 novembre - di un uomo condannato alla pena capitale per traffico di stupefacenti da oltre 12 anni nel braccio della morte. Nagaenthran K. Dharmalingam, originario della Malaysia, è stato arrestato nell'aprile 2009, a 21 anni, per aver tentato di contrabbandare 43 grammi di eroina a Singapore. Le droghe erano state legate alla coscia. Egli avrebbe difficoltà di apprendimento e la sentenza è una crudele violazione del diritto internazionale.

THAILANDIA

Emendare o cancellare la sezione 112 del Codice penale, meglio nota come reato di “lesa maestà”, è impossibile sia sul piano tecnico che in linea di principio, nello spirito. È quanto ha affermato Thipanan Sirichana, ex vice portavoce del partito al governo Palang Pracharath e attuale consigliere del gabinetto del primo ministro. Abolire una norma intesa a fornire protezione legale al monarca da insulti e disonore, spiega l’esperta, rappresenta una grave violazione della Costituzione. La norma è da tempo al centro delle proteste di attivisti e movimenti democratici, perché sarebbe sfruttata per reprimere il dissenso.

RUSSIA

Lo sciamano della Jacuzia Aleksandr Gabyšev, che da oltre un anno cerca di raggiungere Mosca per lanciare una maledizione contro il presidente Putin, è stato arrestato nella città di Ekaterinburg sugli Urali, e rinchiuso nel locale ospedale psichiatrico. Gabyšev era già assegnato a un manicomio di Novosibirsk da alcuni mesi, e nessuno sa come abbia fatto a evadere e attraversare metà Siberia senza essere notato.