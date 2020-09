di Shafique Khokhar

Lahore (AsiaNews) - Sana, 30 anni, donna pakistana di nazionalità francese, residente alla Lahore Defense Housing Society, è rimasta bloccata in autostrada con i suoi due figli intorno all'una di notte. dopo che la sua macchina ha finito la benzina. Mentre cercava di chiedere aiuto, due uomini le si sono avvicinati e hanno portato lei ei suoi figli (sotto gli otto anni) nei campi vicini, dove è stata violentata.

A Umar Shaikh CCPO (agente di polizia della capitale Lahore) è stato chiesto di indagare sullo stupro. Parlando ai media ha criticato le scelte della donna, ha detto che avrebbe dovuto prendere una strada diversa - meno deserta - e controllare il suo serbatoio di benzina prima di intraprendere il viaggio.

La signora Sana, in un videomessaggio ha raccontato che il 10 settembre stava guidando da Lahore a Gujranwala con i due figli nella sua auto, quando l’auto si è fermata sull'autostrada, avendo finito il carburante. “Ho chiamato la polizia per chiedere aiuto. Mentre aspettavo i soccorsi alcuni uomini hanno rotto il finestrino della mia macchina trascinando me ei miei figli in un campo, mi hanno violentata più volte davanti ai miei figli. Hanno anche rubato i miei gioielli, contanti e carte di credito”.

Ha anche detto che “l'investigatore della polizia Umar Sheikh, mi ha incolpato per lo stupro perché ho viaggiato da solo senza una figura maschile”. Ha continuato dicendo “a parte questo, questa è la storia di un'altra donna pakistana e di innumerevoli donne pakistane che hanno subito violenze sessuali estreme e ne sono state accusate, e sono costrette al silenzio mentre la società continua a chiudere gli occhi su tutto ciò che sta succedendo”.

Le donne in tutto il Pakistan stanno protestando contro lo stupro di Sana sull'autostrada Lahore-Sialkot. Le proteste sono in corso contro lo stupro e contro la dichiarazione del CCPO e la gente chiede le sue dimissioni ovunque a Karachi, Lahore, Islamabad, Multan e Hyderabad.

Il 12 settembre la Peace and Development Organization e la Siasi Ortein (Donne politiche) hanno organizzato un grande evento al Karachi Press Club dove centinaia di donne sono arrivate per manifestare contro il drammatico incidente in autostrada, vicino a Gujranwala e Lahore.

Safina Javed, cristiana che difende i diritti umani e presidentessa della Peace and Development Organization ha condannato fermamente questo atto brutale e ha affermato che il nostro governo deve intraprendere azioni forti contro i crescenti episodi contro donne e bambini.

È stata davvero una notizia scioccante, continua Safina, poiché tutti abbiamo sentito parlare del CCPO, deve essere sospeso per la sua mentalità tipica e ristretta, invece di stare con questa donna innocente ha sostenuto i criminali. Tutte le leggi fatte di recente hanno indebolito le donne, chiediamo di fare alcune leggi rigorose a favore delle donne in modo che possiamo sentirci al sicuro ovunque andiamo.

The Women Democratic Front, Women 'Action Forum, Besharam Banghi Tehreek, Tehrik-e-Niswaan, Siasi Aurtain, Aurat March, Inter University Feminist Union insieme a Peace and Development Organization dopo la protesta hanno anche presentato un documento in cui chiedono:

Porre fine a tutte le violenze contro le donne, le trans da parte delle forze patriarcali, inclusoa la procedura sostenuta dallo Stato.

Il governo adotti misure positive per sostenere i nostri diritti e garantire la giustizia quando i nostri diritti vengono violati.

Sia chiamato a rispondere il CCPO di Lahore e qualsiasi funzionario pubblico che non riconosce i nostri diritti, anche perpetuando la cultura che incolpa le vittime.

Hanno anche chiesto una riforma strutturale e procedurale radicale di tutte le istituzioni pubbliche per garantire che rispettino i nostri diritti e riflettano i nostri interessi principali

Il nostro sistema di giustizia penale conduca indagini efficaci e trasparenti sui crimini di genere e con un percorso equo e rapido.