La Corea del Sud ha testato il primo missile lanciato da un sottomarino, ma dice che non si è trattato di una risposta alle provocazioni del Nord. Il Giappone ha riferito che i razzi nordcoreani sono atterrati all'interno della propria zona economica esclusiva. Il ministro degli Esteri cinese era in visita a Seoul.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Le due Coree hanno testato missili balistici a poche ore di distanza. Ieri Pyongyang ha lanciato due missili balistici verso la propria costa orientale e poche ore dopo Seoul ha testato con successo il suo primo missile balistico lanciato da un sottomarino, diventando il settimo Paese al mondo a possedere questa tecnologia. La Corea del Sud ha detto che il test non è stato effettuato in risposta alle provocazioni del Nord, ma era già in programma. I lanci sono avvenuti mentre il ministro degli esteri cinese Wang Yi era in visita a Seoul per dei colloqui con l' omologo sudcoreano Chung Eui-yong.

Secondo le ultime informazioni, uno dei due missili balistici lanciati da Pyongyang è partito da un treno. “Il sistema missilistico su rotaia è un efficiente mezzo di contrattacco” in grado di rispondere a minacce complesse, ha riferito la Korean Central News Agency.

Il Giappone, che ha definito il test “una grave minaccia alla sicurezza nazionale” ha poi riferito che i missili nordcoreani sono atterrati all’interno della zona economica esclusiva del Giappone.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha dichiarato che la Corea del Sud ora ha "sufficiente deterrenza per rispondere alle provocazioni della Corea del Nord in qualsiasi momento", e ha esortato il Paese a continuare sviluppare programmi per lo sviluppo di nuove armi al fine di "sopraffare il potere asimmetrico della Corea del Nord". I commenti sono stati criticati da Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, che li ha descritti come deplorevoli, e ha sottolineato che potrebbero portare a una rottura dei legami.

La settimana scorsa la Corea del Nord aveva testato anche un missile da crociera a lungo raggio, nonostante il Paese stia affrontando una pesante crisi economica.