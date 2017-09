Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Per la prima volta dal 1999, la S&P Global rating ha declassato il credito cinese da AA- a A+. Secondo l’agenzia per la Cina sono cresciuti rischi economici e finanziari dopo “un prolungato periodo di forte crescita del credito”. L’economia della Repubblica popolare, pur presentando quest’anno una crescita del Prodotto interno lordo di +6,9, è da tempo afflitta da una vertiginosa crescita del debito statale arrivato al 260% del Prodotto interno lordo. Molti economisti sono convinti che quella cinese è un’economia “drogata”, tenuta in piedi dai prestiti statali e dalla copertura dei debiti da parte dello Stato. Il declassamento di S&P segue quello di Moody’s nel maggio scorso. S&P ha anche declassato il rating di tre banche che operano in Cina: la Hsbc China, l’Hang Seng China e la Dbs Bank China. Il declassamento del credito potrebbe provocare difficoltà per le compagnie cinesi e per il governo a trovare prestiti nel mercato internazionale e una riduzione degli investimenti stranieri nel mercato finanziario. Il ministero delle Finanze a Pechino ha criticato la scelta di S&P giudicandola una “decisione sbagliata”. In una dichiarazione postata sul suo sito web, esso afferma che l’agenzia di rating “sta dimenticando la sanità dei fondamentali economici e il potenziale sviluppo della Cina”. “Il fermarsi di S&P sul credito e sulla crescita del debito è largamente un vecchio discorso” Per il ministero delle finanze, la visione di S&P riflette un cliché di cattiva interpretazione dell’economia cinese.