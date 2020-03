Manila (AsiaNews/Agenzie) – Un “buon numero”, 2 o 3mila soldati dell’esercito cinese si troverebbero nelle Filippine. L’ha denunciato il senatore Panfilo Lacson (nella foto), precisando di aver condiviso l’informazione con il senatore Richard Gordon, ma che la notizia ha ancora bisogno di essere convalidata dal comitato di intelligence.

Rispondendo, in Senato, ad alcuni giornalisti, Lacson ha detto: “le informazioni che ho condiviso con il senatore Gordon parlano di 2mila o 3mila uomini dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA), ma non è confermato e invito la nostra intelligence a verificare”.

L’Esercito di liberazione è l'organizzazione unificata delle forze terrestri, marittime e aeree della Cina ed è una delle più grandi forze militari del mondo.

Lacson ha detto che è possibile che gli uomini del PLA siano qui per una missione sconosciuta, il cui scopo esatto rimane un enigma.

In precedenza, Gordon ha anche reso noto che corrieri cinesi hanno portato oltre 160 milioni di dollari nel Paese da dicembre 2019 a febbraio di quest'anno e che questo denaro potrebbe essere destinato al riciclaggio, ma anche essere stato portato per finanziare una "quinta colonna", riferendosi a un gruppo di persone che lavorano segretamente per il nemico.

Gordon ha inoltre sottolineato che la scoperta di carte di identità del PLA in possesso di sospetti cinesi dovrebbe essere approfondita. Il senatore faceva riferimento al fatto che la settimana scorsa la polizia ha trovato carte d'identità del PLA in possesso di due cinesi sospettati nella morte di un uomo, Yin Jian Tao, ucciso all'interno di una sala VIP di un ristorante nella città di Makati.