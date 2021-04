Per ora la regola vale solo per i vaccinati all’interno. Per le vaccinazioni all’estero si attende una verifica sui certificati vaccinali e su accordi di reciprocità. Vietati gli ingressi da Brasile e Sudafrica. Grazie a un efficace programma di prevenzione, la Corea del Sud, così vicina alla Cina, ha finora avuto solo 121.351 e 1.825 morti.