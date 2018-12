Il ricercatore Sung Young-chul ha donato 10 miliardi di won coreani al Collegio di Medicina dell'Università Cattolica della Corea. La scelta nasce dal “rispetto per vita esistente in ogni aspetto delle attività di ricerca dell'ateneo cattolico”.

Seoul (AsiaNews) – Uno dei maggiori scienziati coreani, il prof. Sung Young-chul (foto), ha donato 10 miliardi di won coreani (circa 8 milioni di euro) al Collegio di Medicina dell'Università Cattolica della Corea per “contribuire alla ricerca nel campo della bioetica”. L’accademico ha motivato la sua scelta con il “rispetto per vita esistente in ogni aspetto delle attività di ricerca dell’ateneo cattolico”.

Secondo l’Ufficio comunicazioni dell’arcidiocesi di Seoul, che ha diffuso la notizia della donazione (la maggiore mai effettuata nella storia del Collegio) la donazione è destinata al “Catholic Saving Life Research Fund”. A ricevere l’assegno è stato il cardinale Andrew Yeom Soo-jung, arcivescovo di Seoul e presidente del consiglio di amministrazione della “Catholic Education Foundation”.

Il “Catholic Saving Life Research Fund” contribuirà principalmente alla costruzione di un’infrastruttura di ricerca nell’Istituto per l’Industria Biomedica. Il card. Yeom ha dichiarato: “Il movimento per la vita non può andare avanti senza il supporto della scienza. Apprezziamo molto il lavoro di ricerca prof. Sung. L’Istituto dell'Università Cattolica porrà lo spirito cristiano di rispetto per la vita al centro di ogni attività di ricerca”.