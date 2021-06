Hong Kong (AsiaNews) – Apple Daily ha interrotto oggi il suo servizio web in lingua inglese e sospeso la sua pagina finanziaria. La decisione è il preludio della probabile chiusura del quotidiano fondato dal magnate Jimmy Lai, nel mirino dell’esecutivo per il suo sostegno alla causa democratica nell’ex colonia britannica.

I vertici della pubblicazione hanno dichiarato ieri che le attività editoriali sono destinate a terminare entro il 26 giugno. Una fine inevitabile senza lo sblocco dei suoi fondi, congelati dalla polizia per presunte violazioni della legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino.

Lai è in prigione; le autorità hanno congelato il 70% delle sue azioni di Next Digital, la holding che pubblica il giornale. Il 17 giugno la polizia per la sicurezza nazionale ha arrestato cinque dirigenti della testata, compreso il direttore capo Ryan Law, accusandoli di aver cospirato con forze straniere. Lo stesso giorno le autorità hanno bloccato asset di Apple Daily per 18 milioni di dollari HK (1,9 milioni di euro). Subito dopo gli arresti Next Digital ha sospeso gli scambi in Borsa.

Ronson Chan, presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong, ha rivelato a Rthk che diversi giornalisti del tabloid hanno già rassegnato le dimissioni. Un reporter di Apple Daily ha rivolto oggi al capo dell’esecutivo Carrie Lam ripetute domande su quanto sta accadendo al quotidiano per cui lavora, senza però ricevere risposta.

“Affermate che la legge sulla sicurezza nazionale non colpisce la libertà di stampa, ma io e molti miei colleghi non potremmo più fare il nostro lavoro. Mi può rispondere?”, ha gridato il giornalista alla leader cittadina. Secondo i resoconti dei media locali, Lam si è diretta verso l’uscita della sala stampa, ignorando il cronista.

Lam sostiene che l’arresto dei dirigenti di Apple Daily e Next Digital non ha nulla a che fare con il giornalismo, e non può essere considerato come un atto di soppressione della libertà di cronaca. Giornalisti locali affermano il contrario, sottolineando che nel clima attuale è sempre più difficile fare ai governanti le domande che i cittadini di Hong Kong reputano davvero importanti.