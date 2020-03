di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - Una conferenza nazionale di due giorni sugli agricoltori è in corso al centro pastorale di Bhopal, nel Madhya Pradesh. L’incontro si propone di dare ai nostri contadini la possibilità di mobilitare le proprie risorse, unirsi insieme e sollecitare ulteriori prestiti governativi e anche deroghe, garantendo loro dignità e sostenibilità è stata inaugurata il 3 marzo dall'arcivescovo Leo Cornelio Svd. Alla conferenza partecipano circa 350 agricoltori, tra cui donne contadine, di 17 Stati dell'India.

Questa conferenza sul benessere degli agricoltori si svolge in collaborazione con la Conferenza episcopale del Madhya Pradesh e la Caritas India insieme a una ONG locale e Rahibai Popere 'Padma Shri' light the Lamp.

Questi 350 contadini sono generalmente piccoli agricoltori, si riuniscono per apprendere metodi innovativi di agricoltura, ottimizzare la loro produzione, esporre i loro prodotti e condividere le conoscenze.

Parlando ad AsiaNews, mons. Leo Cornelio ha dichiarato: "Questa conferenza nazionale degli agricoltori si svolge in collaborazione con la Conferenza episcopale del Madhya Pradesh, la Caritas e anche il centro di assistenza sociale e il coordinatore del progetto Pratibha Shrivasta di Welthungerhilfe.

“Lo scopo dell’incontro – ha detto ancora - è quello di coscientizzare gli agricoltori per diventare autosufficienti, mediante una corretta coltivazione, buoni semi e banche di semi, anche per aiutarli a ottenere rese più elevate. Mira poi ad aiutare le persone a riunirsi per trovare soluzioni locali e adattare i loro metodi agricoli tradizionali al cambiamento climatico e alla riduzione della disponibilità e delle risorse della terra”.

“I nostri piccoli e marginali agricoltori soffrono per i loro bassi raccolti, i costi crescenti e i metodi agricoli non scientifici. Ciò causa aumento della povertà, malnutrizione e, a volte, purtroppo suicidio degli agricoltori”. “Con questa conferenza, con l'aiuto di esperti e mettendo in comune le conoscenze locali, facendo fronte comune e con una consulenza finanziaria si vuole consentire loro di accedere a programmi governativi assicurando così il sostentamento degli agricoltori”.

“I cambiamenti climatici – ha spiegato ancora - rappresentano una grande sfida per i nostri agricoltori ed è importante che le donne contadine siano presenti a tale conferenza degli agricoltori per aumentare la disponibilità e la diversità di alimenti, che siano nutrienti, per combattere le gravi condizioni di malnutrizione”.

Oratrice della conferenza è stata anche una importante contadina, Rahibai Popere, popolarmente conosciuta come "Seed Mother of India", vincitrice del quarto premio civile più alto "Padma Shri".

Rahibai ha avuto il soprannome di "Seed Mother" per la sua vastissima conoscenza delle diverse varietà di semi e colture autoctone e per i suoi innumerevoli sforzi per salvare queste colture. Esperta in materie come l'agro-biodiversità e la conservazione delle terre, ha anche sviluppato diverse tecniche innovative nella coltivazione delle risaie. Popere fornirà linee guida ai nostri agricoltori, in particolare alle nostre contadine.