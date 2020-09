di Shafique Khokhar

La Association of Women for Awareness and Motivation chiede interventi delle autorità di fronte alla inattività della polizia sulla denuncia di rapimento di Saneha Kinza, ragazza Cristiana di 15 anni.

Faisalabad (AsiaNews) – Non si muovono le autorità di polizia per restituire alla famiglia Saneha Kinza, la ragazza di 15 anni, rapita il ​​22 luglio da un uomo musulmano, Saeed Amanat, sposato e con 4 figli.

Con l'aiuto della Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM) la famiglia della rapita è riuscita a presentare il First Information Report (FIR) # 826/20 nella sezione 365-B del codice penale del Pakistan (PPC) alla stazione di polizia di Jhang Bazar Faisalabad il 19 agosto 2020. La famiglia temeva la conversione religiosa forzata e il matrimonio della figlia. Ma Mazhar Iqbal, assistente subispettore (ASI), stazione di polizia Jhang Bazar Faisala non ha adottato alcun provvedimento per recuperare la ragazza.

La famiglia afferma che si tratta di una conversione religiosa e di un matrimonio forzati poiché la ragazza è minorenne ed è una studentessa regolare di 10mo grado alla scuola secondaria superiore per ragazze del governo, Shadab Colony Jhang Road, Faisalabad, a 2 km da casa sua. Il pastore Morris Masih, padre di Saneha, ha affermato che l'età non è appropriata per prendere decisioni sulla conversione religiosa e per sposarsi. Si lamenta inoltre che il fatto che il ritardo nell’intervento delle forze dell'ordine intendeva fornire ampio tempo ai rapitori per dimostrare che la loro richiesta di conversione e matrimonio è giusta.

Parlando ad AsiaNews, la madre di Saneha, Rukhsana Bibi, ha detto: "Saneha è adorabile con tutti”. “Accuse gravi come il rapimento di una ragazza minorenne, il matrimonio forzato e la conversione vengono trattate come reati minori, aumentando le sfide per noi. Contiamo sulle forze dell'ordine, ma i loro gesti parziali ci hanno deluso", ha aggiunto.

Il padre di Saneha, Morris Masih, ha dichiarato: "Il ritardo nel recupero di mia figlia sta aggravando le nostre preoccupazioni. E sebbene la polizia abbia la FIR dal 19 agosto, il Dipartimento non ha preso alcuna misura per recuperare nostra figlia. Stiamo aspettando l'aiuto divino per recuperare nostra figlia perché le istituzioni e le autorità statali non collaborano".

Sajid Husnain Gillani, Advocate High Courts, ha detto di voler chiedere alle autorità: “arrestare le persone nominate nel FIR n. 826/20, adottando misure punitive nei confronti degli autori, presentando il rapito davanti al tribunale e arrestando gli autori e procedendo come da legge".

Secondo Rabia Tabbasum, Advocate High Courts ha commentato: “È una cosa inaccettabile società che una ragazza minorenne sia sposata senza il permesso dei suoi genitori. Non le stanno nemmeno presentando e non le permettono di incontrare i suoi genitori".

Nazia Sardar, direttrice esecutiva della Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM) ha sottolineato "l'aumento del numero di conversioni forzate di ragazze minoranni che hanno sempre concluso matrimoni dimostra che le autorità statali non sono riuscite ad agire secondo le aspirazioni delle minoranze religiose. L'atteggiamento parziale delle forze dell'ordine nei confronti del rapimento di Saneha, che in seguito si è rivelato come conversione religiosa forzata e matrimonio hanno evidenziato che le autorità statali stanno negando le realtà di base. L'AWAM chiede ai legislatori di accettare il fatto e li esorta a introdurre leggi e politiche per contrastare l'alta percentuale di conversioni forzate delle ragazze delle minoranze".

AWAM sta invitando la comunità internazionale e i difensori dei diritti umani a estendere il loro sostegno scrivendo al governo del Pakistan di adottare le seguenti misure: Costituire un comitato sotto la supervisione di un alto funzionario di Polizia per indagare i fatti relativi al caso, tenendo conto del fattore età della ragazza e della sentenza della Corte Suprema del 19 giugno 2014 che incoraggia i legislatori ad adottare misure per modificare il trend di convertire le ragazze minorenni. Oltre a questo, la commissione deve considerare che tutti i casi di conversioni sono associati a ragazze (solitamente minorenni) e successivamente conclusi col matrimonio.

La Commissione nazionale per i diritti umani (NCHR), la Commissione nazionale sulle minoranze e la Commissione nazionale sulla condizione delle donne, devono essere incaricate di intervenire nella situazione e agire secondo il loro mandato per garantire la giustizia.

Il rapito deve avere una consulenza psico-sociale per essere consapevole ed essere in grado di esprimersi senza alcuna pressione o paura. L'autorità di polizia deve presentare il rapito davanti al magistrato per accertare la sua libera volontà e ai genitori deve essere consentito di incontrare la figlia.