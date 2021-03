di Francis Khoo Thwe

Dimostrazioni a Yangon e Lashio. L’Onu condanna l’uso di proiettili letali, di gas lacrimogeni e granate assordanti contro i manifestanti. Aung San Suu Kyi in tribunale. Un capo della polizia di Yangon, Tin Min Tun, dichiara di “non voler servire sotto il presente regime militare”. Tom Andrews, esperto Onu per i diritti umani in Myanmar: Le parole non bastano. Bisogna agire.