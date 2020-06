Il Consiglio di transizione, che controlla Aden, è penetrato nell’isola dell’oceano Indiano famosa per la sua fauna e flora. Hadi accusa i separatisti di agire come bande criminali. Il governatore deposto denuncia un “assalto” e raid dei miliziani. Che rispondono: nessuno spargimento di sangue, situazione in fase di “normalizzazione”.