Le notizie di oggi: Pakistan, pena di morte a quattro uomini per aver condiviso contenuti blasfemi online. Il fuoco israeliano ha ucciso altre due persone nel sud del Libano, nonostante la tregua. In Laos, arrestate due donne per traffico di esseri umani. A causare l'incidente aereo della Jeju Air a Muan di dicembre con 179 vittime sarebbe stato (anche) un impatto con uccelli.

CINA

La startup cinese DeepSeek ha scosso i mercati azionari mondiali con il lancio dei suoi ultimi modelli di intelligenza artificiale. L'azienda afferma che sono alla pari o migliori dei modelli leader del settore negli Stati Uniti, ma a una frazione del costo, il che ha portato a un forte calo delle azioni di Nvidia e di altri. Il presidente Usa Trump ha definito il modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo un “campanello d'allarme” per le aziende statunitensi.

PAKISTAN

Un tribunale pakistano ha condannato a morte quattro uomini per aver pubblicato contenuti blasfemi online. I quattro sono stati condannati a Rawalpindi, città che confina con Islamabad. A portare il caso in tribunale il gruppo privato Legal Commission on Blasphemy Pakistan. Questi gruppi di "vigilantes" denunciano centinaia di giovani. I quattro uomini musulmani condannati hanno un'età compresa tra i 20 e i 32 anni e provengono dalla provincia del Punjab.

ISRAELE - LIBANO

Il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che lunedì il fuoco israeliano ha ucciso due persone e ne ha ferite altre 17 nel sud del Paese, in un secondo giorno di violenze mentre i residenti cercavano di tornare nei villaggi di confine. Le violenze sono avvenute poche ore dopo la proroga della scadenza per il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale, secondo l'accordo di cessate il fuoco di novembre. Altri 24 sfollati sono stati uccisi domenica.

LAOS

Le autorità del Laos hanno impedito a tre giovani donne di imbarcarsi su un volo dall'aeroporto internazionale di Vientiane per la Cina e ne hanno arrestate altre due sospettate di traffico di esseri umani. Gli investigatori ritengono che le giovani donne stessero viaggiando verso la Cina per sposare uomini cinesi. La notizia giunge mentre il governo ha annunciato che nel 2024 sono state salvate in totale 107 vittime della tratta di esseri umani.

COREA DEL SUD

Nel primo rapporto riguardante l'incidente aereo della Jeju Air di dicembre - 179 persone sono morte - si riportano prove di un impatto con un uccelli (cosidetto "birdstrike"). Nei motori dell'aereo i resti di un tipo di anatra migratoria che vola in grandi stormi. L'inchiesta sull'incidente - il più mortale sul suolo sudcoreano - si concentrerà ora sul ruolo dell'impatto ed è sotto indagine la struttura di cemento alla fine della pista, contro cui l'aereo si è schiantato.

GEORGIA - UNGHERIA

Lo speaker del parlamento di Tbilisi, rinnegato dalle opposizioni, Šalva Papuašvili, si è recato in visita ufficiale in Ungheria, accolto dal suo omologo Laszlo Kover, dal primo ministro Viktor Orban e dal presidente Tamas Sulyok, accompagnato da diversi deputati del Sogno Georgiano, cercando la prima occasione per ottenere un certificato di legittimità a livello internazionale.

RUSSIA

Come ha comunicato il Fondo “Centro per la difesa dei diritti dei media” ha pubblicato i dati del 2024, durante il quale in Russia sono stati sottoposti a processo penale 45 giornalisti, il doppio dell’anno precedente, 16 dei quali per “mancata osservanza delle norme per gli agenti stranieri”, 10 per fake news contro l’esercito, 8 per “partecipazione a gruppi estremistici” e 7 per “giustificazione del terrorismo”.