di un sacerdote della comunità sotterranea cinese

Nell’Henan apre nuove ferite anziché sanarle l’ordinazione episcopale avvenuta ieri. Il vescovo sotterraneo di cui Roma ha accolto la rinuncia è ancora sotto stretto controllo, non ha potuto partecipare alla “sua” cerimonia e nemmeno la famiglia può vederlo. Il commento di un sacerdote: “Pechino viola lo spirito dell’Accordo. Non è la prima volta che veniamo umiliati. La Chiesa non si sostiene con il potere, ma con la fede”.

Milano (AsiaNews) - “Il vescovo Zhang Weizhu è ancora sotto stretto controllo, senza libertà; la sua famiglia non può nemmeno vederlo o ricevere un segno della sua sicurezza, e tuttavia si annuncia al mondo che è stato reso ‘emerito’”. È quanto fonti di AsiaNews riferiscono dall’Henan all’indomani della cerimonia di ordinazione episcopale del nuovo prefetto apostolico di Xinxiang, mons. Li Jianlin e del contestuale annuncio da parte della Santa Sede della rinuncia dell’attuale ordinario – mons. Zhang Weizhu, appunto – un vescovo di 67 anni ordinato clandestinamente nel 1991, che non era mai stato riconosciuto dalle autorità cinesi e anzi anche apertamente perseguitato per il suo rifiuto di aderire all’Associazione patriottica. Le modalità di questo passaggio hanno lasciato grande amarezza tra i fedeli delle comunità sotterranee locali. “Il vescovo Zhang Weizhu - raccontano - non ha potuto partecipare alla propria cerimonia, né ha avuto la possibilità di far sentire la sua voce, mentre all’esterno viene consegnata una storia ‘perfetta’. Quello che perdiamo non è solo la trasparenza e il rispetto, ma il fatto che un pastore venga trattato come un elemento di un procedimento, e non come una persona viva, con carne e sangue. Che la verità non venga messa a tacere - chiedono - che chi soffre possa essere visto, e che la Chiesa - in qualsiasi circostanza - non si abitui mai a considerare l’ingiustizia e il silenzio come qualcosa di ‘normale’”.

Sui due comunicati ufficiali relativi all’ordinazione del nuovo vescovo della prefettura apostolica di Xinxiang e su quanti invece sono stati ridotti al silenzio, pubblichiamo qui sotto un commento inviato ad AsiaNews da un altro sacerdote appartenente a una “comunità sotterranea” dei cattolici cinesi.

Il 5 dicembre 2025, nella prefettura apostolica di Xinxiang, è stata celebrata l’ordinazione episcopale di p. Francesco Li Jianlin. Nello stesso giorno, il governo cinese ha pubblicato un comunicato ufficiale, seguito poi dall’ annuncio della Santa Sede.

In apparenza, tutto sembra rientrare in una “nomina episcopale avvenuta secondo l’Accordo Provvisorio sino-vaticano”. Ma chi conosce anche solo un poco la realtà ecclesiale in Cina sa che tra questi due comunicati esiste un vasto spazio di silenzi. E proprio in questi spazi si trovano coloro che sono stati esclusi.

1. Lo splendore dei comunicati e le assenze nella realtà

Il comunicato cinese ha enfatizzato la “solenne celebrazione”, elencando i membri della Conferenza episcopale cinese presenti alla cerimonia, senza però menzionare l’ordinario legittimo della prefettura di Xinxiang, mons. Zhang Weizhu, neppure con un cenno formale.

Il comunicato vaticano, con il suo consueto linguaggio prudente e istituzionale, afferma: il Santo Padre ha accettato la rinuncia di Mons. Zhang.

Ma la realtà non detta è un’altra:

- mons. Zhang non è stato autorizzato a partecipare all’ordinazione del suo successore;

- pur essendo l’Ordinario legittimo, è stato tenuto completamente ai margini, come se non fosse mai esistito;

- sacerdoti e religiose della comunità “non ufficiale” non hanno ricevuto alcuna informazione, né invito di partecipazione;

- alcuni laici responsabili di parrocchia sono stati convocati “per un colloquio preventivo” o addirittura trattenuti per evitare la loro presenza.

Una celebrazione che avrebbe dovuto coinvolgere l’intera Chiesa locale si è trasformata in una cerimonia ristretta, controllata da pochissimi.

2. Come una celebrazione può rendere di nuovo “sotterranea” la comunità sotterranea

Quando a mons. Zhang fu chiesto di presentare la rinuncia, egli avrebbe posto una sola condizione: “Che si possa provvedere in modo dignitoso alla situazione dei sacerdoti e delle religiose della comunità sotterranea.”

Era la richiesta di un pastore che, nonostante anni di sorveglianza, restrizioni e pressioni, continuava a preoccuparsi soltanto del suo popolo.

La realtà, però, ha dimostrato il contrario:

- i sacerdoti sotterranei non sono stati inclusi in alcuna disposizione;

- non è stata elaborata nessuna lista, nessun riconoscimento, nessuna regolarizzazione;

- nessuna comunicazione è stata fatta loro prima della cerimonia;

- molti hanno saputo dell’ordinazione soltanto tramite l’annuncio del governo.

Non è una soluzione ai problemi: è la creazione di nuovi conflitti. Non è la guarigione di vecchie ferite: è l’apertura di ferite nuove.

La Santa Sede afferma che tutto è avvenuto “secondo l’Accordo”; la parte cinese, tuttavia, ha proceduto secondo la propria logica, ignorando il ruolo di mons. Zhang, lo spirito dell’intesa e la situazione concreta della prefettura.

È il risultato di una trattativa profondamente asimmetrica: l’espressione dell’arroganza del potere statale e della sofferta sopportazione della Chiesa.

3. Mons. Zhang Weizhu: un vescovo reso invisibile, ma il più simile a Cristo

Qualunque sia la narrazione esterna, un fatto non può essere cancellato: prima di questa ordinazione, la prefettura apostolica di Xinxiang aveva un vescovo legittimo nominato dalla Santa Sede: mons. Zhang Weizhu.

Dopo anni di sorveglianza, restrizioni e isolamento, senza mai lamentarsi pubblicamente, egli è stato infine indotto a presentare la rinuncia. E proprio il giorno in cui viene ordinato un nuovo vescovo, lui, il pastore della diocesi, non può neppure varcare la porta della chiesa. È stato escluso in modo totale, silenzioso, quasi chirurgico, come un’ombra che si vuole cancellare dal tempo.

Ma né la storia né la memoria della Chiesa lo dimenticheranno.

Egli appare davvero come “l’agnello condotto al macello”, silenzioso, mite, obbediente sotto la croce. Se in tutto questo c’è una vittoria mondana, la vittoria del Regno appartiene invece alla testimonianza di mons. Zhang.

4. La rabbia cresce: una comunità ferita

Gli effetti di questa vicenda nella Chiesa locale sono profondissimi:

- i sacerdoti della comunità sotterranea provano una rabbia senza precedenti, sentendosi ignorati e annullati;

- religiose e fedeli vivono come una ferita il sentirsi esclusi dalla propria Chiesa;

- molti fedeli comuni non sapevano nulla di un evento così importante;

- parecchi seminaristi e sacerdoti si domandano: “Chi siamo noi? Che valore abbiamo nella nostra stessa Chiesa?

Non è un dolore che un semplice comunicato possa guarire.

5. Dove andare?

Non siamo chiamati a essere ingenui, ma neppure a cedere alla disperazione.

Non è la prima, e non sarà l’ultima volta, che la Chiesa, dentro un sistema di forte controllo, si trova costretta al silenzio, alla umiliazione, alla sofferenza.

Tuttavia, continuiamo a credere che:

- la Chiesa non si sostiene con il potere, ma con la fede;

- un vescovo non è tale per volontà umana, ma per dono dello Spirito;

- la vera storia non è scritta nei comunicati, ma nella testimonianza;

- i dimenticati, gli esclusi, i silenziati sono spesso i segni più profondi di Dio nella storia.

Oggi Xinxiang sembra aprire un nuovo capitolo, ma molte ferite restano aperte e molti interrogativi senza risposta. Forse l’unica via è questa: andare verso la croce, verso la verità, verso Colui che vede ciò che gli uomini ignorano e non cancella mai nessuno dal suo cuore.

6. Eppure, nonostante tutto: congratulazioni al nuovo vescovo e una preghiera di speranza

Nonostante le contraddizioni, le sofferenze e le tensioni irrisolte, con cuore filiale diciamo comunque: auguri per l’ordinazione del nuovo vescovo. Ogni vescovo è un dono alla Chiesa.

Per questo preghiamo con sincerità:

- che mons. Li Jianlin metta al primo posto il bene della Chiesa, al di là delle pressioni esterne o politiche;

- che possa davvero assumere il compito di ricostruire l’unità della prefettura, sanando le lacerazioni di tanti anni;

- che abbia un cuore di padre verso ogni sacerdote e religiosa, soprattutto verso coloro che oggi si sentono ignorati o esclusi;

- che non sia soltanto un vescovo ordinato, ma un vero pastore per questa terra ferita.

Il peso che porta non è leggero. La strada davanti a lui non sarà facile. Ma se lo Spirito ha permesso che questo giorno arrivasse, allora possiamo solo sperare che egli sappia trovare una via realmente evangelica nel mezzo di tante tensioni.

Che diventi strumento di unità, non di divisione;

che porti guarigione, non nuove ferite;

che risponda con sincerità, umiltà e coraggio alla voce di questo tempo.

Conclusione: Su una terra lacerata, continuare a credere nella Risurrezione

Ciò che Xinxiang vive non è solo una questione religiosa o politica, ma una manifestazione delle tensioni e delle prove del nostro tempo.

Eppure crediamo che:

- Dio agisce nei silenzi della storia;

- si manifesta nei dimenticati;

- pianta semi di risurrezione proprio nelle zone più oscure.

Che il nuovo vescovo sia custode di questi semi.

Che la croce di mons. Zhang diventi luce per la prefettura.

Che tutti coloro che sono stati esclusi, silenziati, dimenticati sappiano che per Dio nessuno è un “vuoto”.

Non sappiamo cosa riservi il futuro, ma sappiamo una cosa: Dio non abbandonerà la Sua Chiesa.