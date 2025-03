PAKISTAN

È di 58 morti - 21 passeggeri, 33 assalitori e quattro soldati - il tragico bilancio del sequestro del treno con a bordo 440 passeggeri compiuto martedì dall'Esercito di liberazione del Beluchistan e concluso ieri dall'assalto delle forze armate pachistane. In una dichiarazione ufficiale, hanno puntato il dito contro l'Afghanistan sostenendo che durante l'attacco gruppi di militanti in Afghanistan hanno mantenuto i contatti con gli assalitori tramite telefoni satellitari. Il treno oggi è arrivato nella stazione di Qetta, destinazione originaria del viaggio.

ASIA - PAKISTAN - SRI LANKA

Un rapporto dell'ong WaterAid con i contributi delle università di Bristol e Cardiff ha evidenziato come il 15% delle 112 metropoli più popolose del mondo stia affrontando sia inondazioni sia siccità, un fenomeno noto come "colpo di frusta climatico". Le città pakistane di Faisalabad e Lahore, insieme a Colombo in Sri Lanka, sono tra le più vulnerabili, con un aumento del 300% degli eventi alluvionali rispetto ai decenni precedenti. Dal 1985, le precipitazioni sono aumentate del 42% e i sistemi fognari soddisfano solo il 35% delle necessità urbane.

ISRAELE - GAZA

I negoziati mediati tra Israele e Hamas continuano a Doha, con la proposta degli Stati Uniti di estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e il rilascio di 10 prigionieri israeliani ancora in vita sul tavolo. Intanto, il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha accolto con favore il ritiro apparente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua proposta di spostare oltre due milioni di palestinesi da Gaza, verso Egitto e Giordania. Dichiarazione arrivata dopo che Trump ha detto: "Nessuno sta espellendo palestinesi da Gaza".

COREA DEL NORD - RUSSIA

È iniziata la costruzione di un ponte stradale che collegherà la Corea del Nord e la Russia sul fiume Tumen, che separa i due Paesi. Lo provano immagini satellitari sudcoreane. Si tratterebbe del primo ponte stradale tra questi due alleati, che consentirebbe il transito di camion e autobus per il trasporto di merci e persone. Attualmente, esiste già un ponte ferroviario Secondo gli esperti, una volta completato, il ponte potrebbe favorire il commercio e il turismo in Corea del Nord e, possibilmente, aumentare l'influenza di Mosca nella regione.

TAIWAN

Un attore taiwanese, arrestato a febbraio per aver tentato di evitare il servizio militare obbligatorio, ha ora iniziato la leva. Darren Wang, famoso per il suo ruolo nella commedia Our Times del 2015, aveva utilizzato documenti medici falsificati. Tutti gli uomini a Taiwan devono svolgere un anno di servizio militare obbligatorio. Nel 2022, il governo ha aumentato la durata da quattro mesi a un anno, citando le crescenti minacce provenienti dalla Cina. Nelle ultime ore il presidente di Taiwan è tornato ad avvertire del tentativo di "infiltrazione" di Pechino e promette contromisure.

ARMENIA - INDIA

I ministri degli Esteri di Armenia e India, Ararat Mirzoyan e Subrahmanyam Jaishankar, hanno sottoscritto a Erevan due memorandum di collaborazione, uno per la preparazione congiunta del personale diplomatico e il secondo per l’approvazione dei medicinali e delle tecnologie sanitarie, coinvolgendo i centri di controllo degli standard dei due Paesi.

CINA

La più grande catena di hotpot della Cina, Haidilao, ha offerto un risarcimento a oltre 4mila clienti che hanno visitato una delle sue filiali di Shanghai, dove due adolescenti hanno urinato nel brodo bollente. Un video che mostra i ragazzi nell'atto durante una cena in una sala privata è diventato virale il mese scorso. La polizia ha dichiarato che i due diciassettenni, che erano ubriachi al momento dell'incidente, sono stati arrestati poco dopo. Haidilao si è scusata con i clienti, affermando che il personale in servizio non era riuscito a fermare i ragazzi.

TURKMENISTAN

Nelle città del Turkmenistan si rinnova la carenza di denaro contante, come già in più occasioni negli ultimi anni, e i bancomat rimangono chiusi nei velayat di Mari e Lebap, ad Ašgabat rilasciano solo 800 manat al giorno, creando code chilometriche per coloro che cercano di ritirare i contanti dei propri stipendi, ma solo un 20% ci riesce prima del blocco.