Le notizie di oggi: la giunta birmana ha portato al collasso anche la scuola, mancano 300mila insegnati. Altre sei vittime palestinesi in un raid israeliano a Jenin, oggi lancio di razzi dalla Striscia. Milioni di indiani celebrano l’Holi, festa dei colori. Giovane thai condannato a due anni di carcere per lesa maestà; i danni causati dal terremoto superano i 100 miliardi nella sola Turchia.

HONG KONG

L’Associazione lavoratrici di Hong Kong ha cancellato la marcia prevista oggi per celebrare la Giornata internazionale della donna, in seguito a minacce di arresti giunte dalla polizia. Funzionari della sicurezza hanno convocato Chan Po-ying, leader dellla League of Social Democrats, e altre tre attiviste, dicendo che sarebbero finite in prigione in caso di adesione alla manifestazione.

MYANMAR

La scuola in Myanmar è sull’orlo del collasso, colpita dal Covid-19 e dal golpe militare del 2021 che ha innescato una guerra civile. Il numero di studenti delle superiori che sostengono l’esame finale è crollato dell’80%. Circa 300mila insegnanti hanno abbandonato le scuole pubbliche, oggi a corto di personale, e la giunta ha cacciato 11mila docenti universitari e 125mila professori.

BANGLADESH

È di almeno 18 morti e oltre 100 feriti il bilancio dell’esplosione di un palazzo sede di uffici e attività professionali avvenuto ieri nella capitale, Dhaka. La deflagrazione - le cui cause sono ancora ignote - ha coinvolto i piani inferiori della struttura, situata nel distretto commerciale di Siddik Bazar. Distrutti diversi piani e i muri, calcinacci e schegge sono piombati sulle vie circostanti.

ISRAELE - PALESTINA

Le forze di sicurezza israeliane hanno fatto irruzione ieri in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania, uccidendo sei palestinesi, fra i quali un membro di Hamas sospettato di aver ucciso due fratelli di un insediamento ebraico nei pressi di Huwara. Questa mattina dalla Striscia di Gaza sarebbe partito un missile verso Israele, facendo scattare il sistema di allarme.

INDIA

Milioni di indiani celebrano Holi - il festival dei colori, basato su una leggenda indù - in patria e in tutto il mondo. La ricorrenza segna l’inizio della primavera e la vittoria del bene sul male. Le persone festeggiano spalmando colori vivaci su amici e familiari, offrendo preghiere e bruciando un falò per distruggere simbolicamente il male. Per molti è simbolo di un nuovo inizio.

TURCHIA - SIRIA

I danni causati dal devastante terremoto del 6 febbraio superano i 100 miliardi di euro nella sola Turchia, con un aumento consistente rispetto ai 34,2 miliardi stimati in precedenza dalla Banca mondiale. Intanto il bilancio delle vittime nel Paese e nella vicina Siria, anch’essa gravemente colpita, ha superato quota 52mila; molti sono stati sorpresi nel sonno dalla scossa principale.

THAILANDIA

Un tribunale thai ha condannato a due anni di galera il 26enne Narathorn Chotmankongsin, per aver venduto calendari satirici che rappresentavano un’anatra in gomma gialla, che per i magistrati avrebbe diffamato la famiglia reale. La Thailandia applica una delle norme più dure e restrittive per il reato di lesa maestà. L’oggetto è diventato simbolo delle proteste pro-democrazia nel 2020.

RUSSIA

Come ha comunicato il vice-ministro russo degli Esteri Evgenij Ivanov, Mosca sta preparando gli accordi per semplificare reciprocamente il regime dei visti d’ingresso con 6 Paesi: si tratta di India, Angola, Vietnam, Indonesia, Siria e Filippine. Allo studio anche l’annullamento completo dei visti con molti altri Paesi, fino a 70 secondo lo stesso ministro Lavrov.

KAZAKHSTAN

Secondo una recente inchiesta condotta in varie città sotto l’egida dell’Unicef, circa il 6% degli alunni del Kazakistan soffre di obesità, e molti di più sono semplicemente sovrappeso. Le cause individuate sono soprattutto legata alla scarsa qualità del cibo, che il più delle volte si riduce a “panini e bibite gassate” di livello molto economico.