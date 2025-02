Le notizie di oggi: Delhi rafforza la sicurezza per il Dalai Lama. Bangkok sventa un giro di frodi internazionali da 187 milioni di dollari. Nel Waziristan l’esercito pakistano uccide 30 estremisti islamici. Nonostante Fukushima, il Giappone intende rafforzare l’uso del nucleare. Il gigante turco Baykar costruirà droni anche in Indonesia.

A. SAUDITA - USA - RUSSIA

Si è conclusa in Arabia Saudita la prima sessione delle trattative tra Usa e Russia sul conflitto in Ucraina, condotte dal segretario di Stato Usa Marco Rubio e dal ministro russo degli Esteri Sergej Lavrov. Le parti hanno deciso di nominare i rappresentanti per le prossime riunioni, e di ristabilire il numero precedente di membri delle ambasciate di Mosca e Washington. Previsto anche l’inizio del dialogo sulla “cooperazione geopolitica ed economica”. Mosca ha ribadito di non volere truppe sul terreno di Paesi membri Nato. Di contro, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha rinviato la visita in Arabia Saudita per non dare “legittimità” all’incontro.

INDIA - TIBET

Delhi ha rafforzato la sicurezza per l’89enne Dalai Lama, ora al terzo livello più elevato (categoria Z), aggiungendo circa 30 uomini dei reparti speciali della polizia per proteggere il leader spirituale tibetano da “potenziali minacce”. Fra i motivi di timore la decennale opposizione della Cina, che mira a sceglierne il successore. Al riguardo lo stesso Dalai Lama dovrebbe fornire indicazioni a luglio, quando compirà 90 anni.

THAILANDIA

La polizia thailandese ha sventato un giro di frodi internazionali da 187 milioni di dollari, arrestando 10 sospetti tra cui cittadini cinesi, ultima di una serie di operazioni contro i centri legati alle truffe online. Le accuse vanno da “frode, truffa informatica e riciclaggio di denaro”. Altre 22 persone risultano ricercate di varie nazionalità fra cui thailandesi, cinesi e coreani in un’area in cui prolifica la criminalità in rete in particolare fra Cambogia e Myanmar.

VIETNAM - CINA

L’Assemblea nazionale del Vietnam ha approvato oggi l’aumento degli obiettivi di crescita per il 2025 e ha votato a favore di importanti progetti infrastrutturali, tra cui le prime centrali nucleari e un collegamento ferroviario con la Cina. Per quanto riguarda l’economia, si passa dal precedente target del 6,5% all’attuale 8%, mentre l’inflazione dovrebbe restare tra il 4,5% e il 5%.

PAKISTAN

L’esercito pakistano avrebbe ucciso 30 radicali islamici nel Waziristan meridionale, vicino al confine con l’Afghanistan, durante un’operazione per liberare il distretto tribale dai miliziani attivi in entrambi i Paesi. Gruppi estremisti hanno lanciato una guerra contro Islamabad per rovesciare il governo e instaurare la sharia, con una escalation di attacchi da fine 2022. Nel Belucistan uomini armati hanno ucciso sette passeggeri a bordo di un bus diretto a Lahore.

GIAPPONE

Tokyo aumenterà l’uso del nucleare, stravolgendo le linee guida sinora adottate in tema di politica energetica, per soddisfare la domanda in settori come intelligenza artificiale e semiconduttori. Da “riduzione della dipendenza” si è passati a “massimizzare” l’uso dell’atomica. Il piano afferma che entro il 2040, il nucleare dovrebbe rappresentare il 20% dell’offerta, più del doppio dell’8,5% nel 2023, nonostante i residui timori legati all’incidente di Fukushima.

TURCHIA - INDONESIA

Baykar, gigante della difesa turco legato alla famiglia del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha firmato un accordo con l’omologa indonesiana Republikorp per un impianto di produzione di droni nell’arcipelago. Il progetto resta coperto da segreto e non sono stati condivisi dettagli sulle capacità di produzione della joint venture, sul costo e il luogo in cui sorgerà la fabbrica.

UZBEKISTAN

A fronte di un continuo aumento della popolazione in tutta l’Asia centrale, l’Uzbekistan, lo Stato più popoloso con oltre 37 milioni di abitanti (a metà del ‘900 erano 7 milioni), riscontra una diminuzione demografica per la prima volta dopo otto anni. A questo di unisce un calo dei matrimoni, una crescita della mortalità e aumento delle migrazioni, tutti egnali preoccupanti.