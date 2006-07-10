Con la nazionale della Repubblica popolare che manca dal torneo da 24 anni, il "maestro dei cartellini" è diventato una celebrità tra i tifosi. È l'unico direttore di gara cinese designato a match della Coppa del Mondo, ambassador di colossi come Lenovo e Hinsense. Domani sera dirigerà la partita Ecuador-Curaçao, con altri due assistenti cinesi.

Roma (AsiaNews/Agenzie) - “Maestro dei cartellini”. È soprannominato così l’arbitro di calcio Ma Ning, 46 anni, vera e propria celebrità in Cina. Se non altro perché è l’unico direttore di gara cinese designato per le partite della Coppa del Mondo 2026 - che si svolge in queste settimane tra Canada, Stati Uniti e Messico - dopo il debutto in Qatar nel 2022 nel ruolo di quarto uomo. Con la squadra nazionale cinese che non partecipa alla competizione, Ma Ning è divenuto il volto della Cina ai mondiali di calcio, osannato dai tifosi.

Così, al pari dei celebri calciatori, Ma Ning ha attirato contratti di sponsorizzazione, divenuto protagonista di meme e contenuti da milioni di views nei social media. Nell’ultima settimana è diventato ambassador per diversi brand, tra cui i colossi tecnologici Lenovo, Hisense, e il marchio del settore lattiero caseario Mengniu. Cui si sommano anche profili social dedicati alla sua figura sulla piattaforma Xiaohongshu, cioè RedNote, come sul sito di streaming video Bilibili. Cioè è alimentato dalla lunga assenza della Cina dal torneo: 24 anni.

Ma Ning è affiancato nell’arbitraggio dall’assistente Zhou Fei e dal responsabile del VAR Fu Ming. Nella partita Ecuador-Curaçao, valida per la fase a gironi, Gruppo E, che si terrà domani al Kansas City Stadium, sarà la prima volta che tre arbitri cinesi lavorano insieme in una partita della Coppa del Mondo. Si tratta di un evento unico nella storia dell’arbitraggio internazionale cinese. Nella stessa partita si raggiungeranno altri record: Ma Ning è il primo arbitro cinese a dirigere una partita ai Mondiali; Fu Ming sarà il primo a ricoprire il ruolo di VAR e Zhou Fei sarà il primo assistente cinese del torneo.

Ciò è in linea con un maggiore affidamento agli arbitri cinesi di ruoli nelle principali competizioni internazionali. Infatti, Ma e Fu hanno lavorato alla prima edizione della Coppa del Mondo per club Fifa nel 2025. La squadra composta da Ma, Fu, Zhou e Zhang Cheng ha arbitrato la finale della Coppa d’Asia AFC in Qatar nel 2024, segnando la prima volta in cui arbitri cinesi hanno diretto la finale del torneo. Prima di partire per i Mondiali, Ma Ming ha dichiarato che gli arbitri cinesi si sono impegnati per anni per dimostrare la loro competenza e capacità di operare sul palco più importante del calcio.

Ma Ning è nato nella provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina. Ha lavorato come insegnante di educazione fisica all’università prima di passare all’arbitraggio professionistico nel 2010. Nel corso della sua carriera decennale, ha raccolto elogi e critiche per il suo atteggiamento severo nei confronti dei giocatori. In una partita di campionato del 2015, ha assegnato nove cartellini gialli e tre cartellini rossi: una prestazione che gli è valsa il soprannome di “maestro dei cartellini” tra i tifosi. Nel 2025, la Chinese Super League ha registrato una media di 4,13 cartellini gialli e 0,22 cartellini rossi a partita.