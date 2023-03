Le altre notizie del giorno: condannati tre attivisti democratici a Hong Kong. Onu: violenze senza fine da parte della giunta golpista in Myanmar. Gigante taiwanese dell’hi-tech investirà nello Stato indiano del Telangana. Il Giappone aiuterà l’Asean nella lotta ai cambiamenti climatici. Oligarca russo: spostare capitale Paese in Siberia.

TURCHIA

Il partito Akp del presidente Erdogan, in coalizione con i nazionalisti dell’Mhp, è avanti nei sondaggi malgrado le critiche popolari per la risposta al recente terremoto. L’opposizione sconta il fatto di non aver ancora scelto un candidato unico da opporre all’attuale capo di Stato. Il 14 maggio si terranno le presidenziali.

HONG KONG-CINA

Condannati tre ex attivisti della Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, il gruppo che organizzava la tradizionale veglia in ricordo delle vittime del massacro di Tiananmen. Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan and Tsui Hon-kwon sono accusati di di non aver fornito alle autorità dati sugli iscritti all’organizzazione.

MYANMAR

La giunta golpista che ha preso il potere nel febbraio 2021 ha causato nel Paese una “crisi umanitaria senza fine”. Lo dichiara un rapporto delle Nazioni Unite in cui si chiede la fine immediata delle violenze. Secondo il documento, i militari birmani sono responsabili di attacchi indiscriminati alla popolazione.

INDIA-TAIWAN

La taiwanese Foxconn, il più grande assemblatore di iPhone al mondo, investirà nel Telangana. Lo ha dichiarato K. Chandrashekar Rao, chief minister dello Stato meridionale indiano, sottolineando che Taiwan è un “partner naturale”.

GIAPPONE-ASEAN

Il governo nipponico ha promesso sostegno finanziario ai Paesi Asean per accelerare i loro sforzi di decarbonizzazione dell’economia e combattere il cambiamento climatico. Per abbandonare l’uso dei combustibili fossili, Tokyo punta a diventare leader nello sviluppo dell’idrogeno come risorsa energetica.

RUSSIA

Uno dei principali oligarchi russi, Oleg Deripaska, è intervenuto al Forum economico di Krasnojarsk, affermando che “visto che il flusso principale degli investimenti ormai passerà dall’Asia, sarà opportuno trasferire in Siberia la capitale del Paese. Che ce ne facciamo di Mosca, che è anche a portata di missili dall’Occidente”.

KIRGHIZISTAN

Si è tenuta al parco Gorkij di Biškek una manifestazione di protesta dei piccoli imprenditori che operano nei mercati delle principali città del Paese. Sono contrari alle nuove regole fiscali, chiedendo che le tasse siano proporzionali agli incassi.