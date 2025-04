di Joseph Masilamany

Il premier della Malaysia vedrà il leader della giunta birmana il 17 aprile per chiedere un’estensione del cessate il fuoco dopo il terremoto. Da diverse parti cresce la preoccupazione per la legittimazione del regime. Kuala Lumpur invierà diversi aiuti per sostenere la popolazione. L’ASEAN insiste sul rispetto del suo piano di pace in cinque punti, che finora si è però mostrato fallimentare.

Kuala Lumpur (AsiaNews) – Il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, incontrerà a Bangkok, il 17 aprile, il capo della giunta militare del Myanmar, il generale Min Aung Hlaing. Il premier ha dichiarato in conferenza stampa che i colloqui verteranno sull’estensione del cessate il fuoco per garantire l’invio di aiuti umanitari dopo il terremoto di fine marzo, ma molti in realtà temono che l’incontro contribuisca a legittimare la giunta militare, da anni esclusa dai vertici diplomatici del sud-est asiatico.

La visita di Min Aung Hlaing avverrà in un momento delicato per il Myanmar, travolto da una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi decenni. Oltre al terremoto che ha raso al suolo interi villaggi nelle regioni di Mandalay e Sagaing, il Paese è segnato da oltre quattro anni di conflitto interno, esploso dopo il colpo di Stato del febbraio 2021 con cui i militari hanno rovesciato il governo guidato da Aung San Suu Kyi. Dopo il sisma, gli scontri tra le forze della giunta e i gruppi armati della resistenza si sono intensificati.

Ieri Anwar ha dichiarato che l’incontro “si sarebbe svolto esclusivamente per motivi umanitari”, ma finora l’esercito guidato da Min Aung Hlaing ha trattenuto gli aiuti alla popolazione e ha continuato gli attacchi aerei contro i gruppi della resistenza. Le accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco hanno messo in dubbio la sincerità e la sostenibilità della tregua.

Nei giorni scorsi, a pochi giorni dal terremoto, il generale Min Aung Hlaing era volato a Bangkok per un incontro sulla cooperazione economica tra i Paesi che si affacciano sul Golfo del Bengala, un tentativo di riavviare il rapporto con la comunità internazionale dopo anni di isolamento. In quell’occasione il generale birmano aveva parlato con l’ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra, padre dell’attuale premier, Paetongtarn Shinawatra, e consigliere di Anwar Ibrahim sulle questioni che riguardano l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN).

Secondo alcuni commentatori, Min Aung Hlaing sta cercando di ottenere il sostegno di altri Paesi, oltre la Russia e la Cina, al suo piano di tenere elezioni tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Tuttavia, i parlamentari dell'ASEAN per i diritti umani (APHR) hanno esortato Anwar a fare pressioni sulla Cina per organizzare colloqui di pace che coinvolgano anche il Governo di unità nazionale, i gruppi di resistenza armata etnica e la società civile, non solo la giunta.

L’ASEAN, di cui il Myanmar fa parte, finora ha semplicemente rilanciato la richiesta al regime militare affinché rispetti il cosiddetto “consenso in cinque punti”, approvato nell’aprile 2021. Il piano prevederebbe, tra le altre cose, l’immediata cessazione delle violenze, l’avvio di un dialogo inclusivo con tutte le parti in causa e la garanzia di accesso umanitario. Ma in seguito all’ostinata inadempienza da parte della giunta golpista, i generali birmani sono stati esclusi dalle riunioni di alto livello del blocco regionale.

Nonostante le sfide diplomatiche, Anwar ha ribadito la volontà della Malaysia di continuare a fornire aiuti umanitari: “La nostra assistenza serve a salvare vite umane, non a prendere posizione”, ha dichiarato il premier.

Tra le misure concrete già annunciate, vi è il dispiegamento di 35 ufficiali medici delle Forze armate malesi per allestire un ospedale da campo temporaneo in Myanmar. Il ministro della Difesa, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ha spiegato che la struttura – la cui capacità e ubicazione dipenderanno dall’approvazione del governo birmano – fornirà cure ortopediche, traumatologiche e interventi chirurgici d’emergenza per le vittime del terremoto. “Stiamo solo aspettando l'approvazione e le indicazioni del Myanmar su dove dispiegarci”, ha aggiunto il ministro.

La missione sanitaria malese si inserisce in uno sforzo più ampio di cooperazione regionale: l’obiettivo è rafforzare la capacità del settore sanitario birmano anche attraverso percorsi di formazione delle équipe mediche locali, e garantire un'azione coordinata tra gli Stati membri dell’ASEAN per massimizzare l’efficacia degli aiuti.