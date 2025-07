Il governo ha approvato un piano per limitare a 20 baht (0,5 euro) il costo dei trasporti su rotaia nell’area metropolitana della capitale. L’obiettivo è incentivare gli automobilisti all’uso del trasporto pubblico. Il prezzo vale solo per i cittadini thai e non si applica agli stranieri. Stimati risparmi per un valore superiore ai 262 milioni.

Bangkok (AsiaNews) - Il consiglio dei Ministri ha approvato oggi un piano per limitare a 20 baht (circa 0,5 euro) le tariffe dei treni nell’area metropolitana di Bangkok dal primo ottobre, con l’obiettivo di aiutare i pendolari a ridurre i costi di viaggio e incentivare gli automobilisti al passaggio al trasporto pubblico. Lo riferisce il Bangkok Post, rilanciando una dichiarazione del portavoce governativo Jirayu Houngsub secondo cui la ragione primaria del provvedimento è “attirare un maggior numero di automobilisti a viaggiare in treno”. In questo modo, prosegue, sarà possibile ridurre “anche l’inquinamento nella capitale e nelle province circostanti”, un problema annoso che in passato è stato causa di gravi danni e “oscurato” festività come in occasione del Capodanno lunare 2024.

Il programma di viaggi in treno a basso costo riguarderà tutte le 13 linee di trasporto di massa, compreso l’Airport Rail Link, che copre una rete di 280 chilometri e 194 stazioni nella Grande Bangkok. La politica è riservata esclusivamente ai cittadini thailandesi, che possono registrarsi utilizzando l’applicazione Tang Rat studiata dal governo a partire da agosto. Gli stranieri dovranno comunque pagare tariffe superiori a 20 baht, laddove applicabili.

I pendolari che si registrano devono collegare all’app la carta prepagata Rabbit o carte di credito contactless EMV (Europay, Mastercard e Visa), a seconda delle tratte utilizzate. La carta Rabbit sarà valida per le linee Verde, Oro, Gialla e Rosa, mentre le carte EMV contactless potranno essere utilizzate per le linee Rossa, Blu, Viola, Rosa e Gialla e per l’Airport Rail Link. In futuro, sempre secondo i funzionari, il sistema consentirà anche ai pendolari di utilizzare i codici QR dalle loro applicazioni bancarie, offrendo maggiore comodità e flessibilità.

Jirayu ha dichiarato infine che il nuovo sistema tariffario potrebbe far risparmiare al Paese 10 miliardi di baht all’anno (poco più di 262 milioni di euro) in termini di spese per il carburante e di costi per i danni da incidenti stradali e per la lotta all'inquinamento. I benefici del progetto, conclude, saranno valutati un anno dopo il lancio.

La tariffa fissa di 20 baht si applica attualmente alle linee rosse e viola del treno elettrico. Quelle degli altri sistemi di trasporto di massa variano in base alla distanza, e vanno da 17 a 43 baht sulle linee MRT e da 15 a 62 baht sul sistema BTS Skytrain. La maggior parte delle linee di trasporto di massa sono gestite in concessione dall’Amministrazione metropolitana di Bangkok e dall’Autorità per il trasporto rapido di massa (MRTA). Alcune linee, come la Purple Line, sono controllate direttamente dall’MRTA e l’agenzia ha incaricato la Bangkok Expressway and Metro Co, quotata al SET, di gestirle. Per compensare gli operatori per le perdite subite, il ministro dei Trasporti Suriya Jungrungreangkit ha dichiarato che il governo istituirà un fondo comune per i biglietti, con una cifra stimata in otto miliardi di baht provenienti dai profitti della MRTA e dalle casse dello Stato.