BANGLADESH

Dhaka sospetta un’epidemia di morbillo dietro la morte di oltre un centinaio di bambini nelle ultime tre settimane, con le autorità sanitarie che hanno lanciato una campagna vaccinale di emergenza nelle aree più colpite. La scorsa settimana il premier Tarique Rahman ha ordinato a due alti ministri di viaggiare attraverso la nazione dell’Asia meridionale, con i suoi 170 milioni di abitanti, nel tentativo di valutare la portata della crisi e coordinare una risposta. Secondo il ministero della Sanità finora vi sono stati 17 decessi confermati, 113 sospetti e oltre 7.500 infezioni.

M. ORIENTE - STATI UNITI

Stati Uniti e Iran, con mediatori regionali, stanno discutendo una tregua di 45 giorni che potrebbe aprire la strada alla fine della guerra. Lo riferisce Axios che cita fonti informate secondo cui le possibilità di accordo entro 48 ore restano limitate, ma sono anche l’ultima possibilità per scongiurare una ulteriore escalation. Secondo la Repubblica islamica - che ha impiccato un uomo di nome Ali Fahim per aver assaltato una struttura militare a gennaio - decine di università, scuole e centri di ricerca sono stati danneggiati dai raid Usa e israeliani. Teheran, intanto, ha sferrato un attacco a siti americani in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti. Questi ultimi ricordano che un eventuale accordo di cessate il fuoco deve garantire il libero accesso attraverso lo Stretto di Hormuz. Infine, un attacco aereo israeliano in Libano a Pasqua ha ucciso 11 persone.

COREA

Il presidente Lee Jae Myung ha espresso “rammarico” alla Corea del Nord per un’incursione di droni che effettuata da un cittadino sudcoreano senza l’approvazione del governo e rilancia l’impegno di Seoul nel prevenire incidenti futuri. Un dipendente del National Intelligence Service (Nis) e un funzionario militare in servizio attivo sarebbero coinvolti nel caso, e conclude ricordando che la Costituzione ha proibito singoli atti di provocazione contro Pyongyang.

AFGHANISTAN - A. CENTRALE

Kabul vuole aumentare il commercio coi Paesi dell’Asia centrale fino a 10 miliardi di dollari entro i prossimi tre o quattro anni. Lo ha affermato ieri il ministro afghano degli Esteri Amir Khan Muttaqi, il quale ricorda come i commerci nel 2025 abbiano toccato quota 2,7 miliardi, con un aumento rispetto al passato. L’obiettivo è stato fissato durante un incontro di “dialogo costruttivo” nella capitale con rappresentanti di Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan su economia, sicurezza, cooperazione regionale, commercio ed espansione delle rotte di transito. Tra i progetti principali il gasdotto Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India).

THAILANDIA - GOLFO

L’aumento del costo della vita diventa sempre più difficile da sostenere per le famiglie thai, la maggior parte delle quali avverte già la crisi legata al conflitto nel Golfo mentre la festività di Songkran (il nuovo anno buddista) si avvicina. Un sondaggio della Suan Dusit University rileva che molti lottano con l’impennata dei prezzi, collegata alla crisi petrolifera, col 62% circa che dichiara un aumento drastico delle spese, anche beni essenziali. Un altro 43,87% è preoccupato che le merci possano esaurirsi o le consegne subire ritardi.

GIAPPONE

Quasi 500 persone di età pari o superiore a 65 anni sono morte tra il 2006 e il 2024 per omicidi o abusi di familiari o parenti che si erano presi cura di loro, evidenziando i problemi inerenti all’assistenza domiciliare. Secondo il ministero della Sanità il numero di famiglie di soli anziani ha superato i 17 milioni e i casi in cui sia il caregiver che il destinatario dell’assistenza sono anziani sono in aumento. Per gli esperti i 486 morti - 142 uomini e 344 donne - sarebbero solo “la punta dell’iceberg”. Almeno 220 casi sono di omicidio.

RUSSIA - CINA

La holding russa Global Ports si è accordata con le Ferrovie russe RŽD e le Poste russe per finanziare treni ad alta velocità di trasporto merci dalla Cina fino a San Pietroburgo e tutta la Russia settentrionale, sulla linea Hunchun-Janino con un tempo di trasferimento massimo di 15 giorni. La tratta dovrebbe essere attiva entro l’estate 2026 per trasferire messaggi postali e articoli di largo consumo, compresi gli elettrodomestici, abiti e calzature, con scadenze regolari.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Sta crescendo notevolmente il volume degli scambi commerciali tra Armenia e Azerbaigian, come dimostra una ricerca di Azattyk Asia, attraverso un passaggio strategico che indebolisce progressivamente l’influenza russa. Secondo gli analisti è la dimensione decisiva per giungere ad un accordo di pace definitivo tra i due Paesi, con prodotti energetici azeri e transito di grano e cereali dal Kazakistan e dalla Russia, e prodotti agricoli dall’Armenia.