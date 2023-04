Le notizie di oggi: in Cina è salito a 29 il bilancio delle vittime di un rogo in un ospedale della capitale. L’economia afghana a rischio se verranno ridotti gli aiuti internazionali; le autorità indiane hanno imposto la chiusura delle scuole in alcune zone del Paese colpite da una eccezionale ondata di calore. Kuala Lumpur valuta restrizioni all’uso dell’acqua per scopi “non essenziali”; per “maltempo” Pyongyang ha cancellato il “Giorno del sole”, che celebra il fondatore Kim Il-Sung.

LIBANO

Il Parlamento ha votato ieri il prolungamento dei consigli municipali e delle principali cariche amministrative locali, posticipando le elezioni previste a maggio per evitare una ulteriore paralisi istituzionale in un Paese già bloccato dalla mancata elezione del presidente. I deputati - tranne gli esponenti delle Forze libanesi - hanno approvato una “proroga tecnica” fino al 31 maggio 2024.

AFGHANISTAN

L’economia afghana è destinata alla contrazione, con conseguente aumento dell’inflazione e calo di liquidità se gli aiuti internazionali verranno tagliati del 30%, come emerge da un rapporto elaborato dalle Nazioni Unite. I redditi annuali pro capite potrebbero scendere a circa 300 euro nel 2024, una diminuzione del 40% rispetto al 2020. Il Paese risulterebbe tra i più poveri del mondo.

CINA

È salito a 29 il bilancio delle vittime di un incendio divampato ieri nell’ala est di un reparto di degenza del Changfeng Hospital, a Pechino. Il rogo è iniziato alle 12.57 ora locale ed è stato spento 40 minuti più tardi grazie all’intervento di una squadra di soccorritori. Le persone evacuate dalla zona colpita del nosocomio della capitale cinese sono 71, le autorità hanno aperto un’inchiesta.

INDIA

Le autorità indiane hanno imposto la chiusura forzata delle scuole in diversi Stati per almeno una settimana, a causa dell’ondata di calore che sta investendo parte del Paese con temperature già superiori ai 40 gradi. Gli scienziati parlano di inizio precoce dell’estate, legato ai cambiamenti climatici. A rischio oltre un miliardo di persone in India e nel vicino Pakistan.

MALAYSIA

Kuala Lumpur è pronta a introdurre restrizioni all’uso dell’acqua per scopi “non essenziali” come annaffiare prati e parchi, in previsione di mesi a venire che si prospettano più secchi e caldi. Secondo gli esperti del ministero per l’Ambiente, cambiamenti climatici e risorse naturali il problema è acuito da El Nino, che dovrebbe durare fino a settembre limitando le precipitazioni.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha cancellato il “Giorno del sole” (festa nazionale più importante, cade il 15 aprile compleanno del fondatore Kim Il-Sung) per “maltempo” e “pioggia”. Una decisione giunta all’ultimo e che ha sorpreso la popolazione, visto che in passato si è tenuta anche di notte e con tempeste di neve. I cittadini si preparavano da un mese con canti patriottici, balli e gare sportive.

RUSSIA

Cinque potenze nucleari - Usa, Canada, Giappone, Gran Bretagna e Francia - hanno deciso di escludere la Russia dal mercato mondiale dell’uranio, colpendo con sanzioni mirate l’agenzia Rosatom. Sono state inoltre investite tutte le possibili risorse pubbliche e private per togliere a Mosca il controllo dei settori civili dell’energia atomica.

KIRGHIZISTAN

Gli autotrasportatori del Kirghizistan si lamentano dei privilegi concessi dalle autorità doganali che, nelle lunghe code di frontiera, lasciano passare avanti i camion della storica compagnia nazionale “Milan”. A quest’ultima è assegnato un coefficiente inferiore a quello reale, ed è diventata così monopolista dei servizi di trasporto oggi sempre più richiesti.