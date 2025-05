Le notizie di oggi: le fazioni palestinesi filo-iraniane hanno lasciato Damasco su pressione delle nuove autorità (e degli Usa). Leone XIV ha incontrato una delle famiglie delle vittime della strage di Itaewon in Corea che chiedono giustizia. Il Vietnam bloccherà Telegram dal 2 giugno. Accordo tra Cina e Uzbekistan sull'ingresso senza visti per i cittadini dei due Paesi.

INDIA-STATI UNITI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente attaccato Apple per i piani di espansione degli stabilimenti di produzione dei suoi telefoni cellulari di punta in India, minacciando sulla sua piattaforma social Truth l’introduzione di un dazio del 25% su tutti gli iPhone prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Il post di Trump è arrivato poco dopo che il Financial Times ha riportato che il principale appaltatore di Apple, Foxconn, sta pianificando di espandere la sua catena di approvvigionamento in India con uno stabilimento da 1,5 miliardi di dollari vicino a Chennai. Questa mossa è vista come parte dello sforzo più ampio di Apple di diversificare la sua produzione oltre la Cina, il suo più grande hub produttivo fino ad oggi.

SIRIA-PALESTINA

I leader delle fazioni palestinesi filoiraniane, vicine all’ex presidente Bashar al-Assad, hanno lasciato la Siria sotto la pressione delle nuove autorità, che risponderebbero così a una richiesta chiave degli Stati Uniti per la revoca delle sanzioni. A riferirlo all’agenzia Afp sono fonti palestinesi sotto anonimato che riferiscono che “la maggior parte della leadership delle fazioni sostenute da Teheran ha lasciato Damasco” per Paesi come il Libano. Nel campo palestinese di Yarmuk, nella periferia di Damasco, gli striscioni delle fazioni solitamente presenti all’ingresso sono spariti e i loro edifici sono chiusi e non presidiati.

COREA DEL SUD

Una delle famiglie delle vittime della tragedia di Itaewon – che nel 2022 vide 159 giovani morire schiacciati dalla calca a Seoul nella notte di Halloween - ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, chiedendogli di pregare per le vittime e di aiutare a scoprire la verità dietro questo disastro. Lee Seong-hwan e Kang Seon-yi, genitori della vittima Lee Sang-eun, hanno incontrato il papa mercoledì durante la sua prima udienza generale in piazza San Pietro. La famiglia ha donato a Leone XIV nastri viola e distintivi a forma di stella che simboleggiano la solidarietà con le vittime della tragedia, chiedendo al papa di ricordarle. Nonostante le indagini, finora nessun alto funzionario governativo è stato ritenuto responsabile della tragedia.

GIAPPONE

Quasi il 44% delle persone in Giappone ha perso peso o saltato il pasto per almeno un’intera giornata nell’ultimo anno perché non poteva permettersi di comprare cibo. Lo rivela un sondaggio condotto dall’Institute of Science di Tokyo, che ha classificato queste persone che non assumono abbastanza cibo per mantenere la propria salute nel “gruppo in crisi di sicurezza alimentare”. Questa categoria si è ampliata negli ultimi mesi a causa dell’aumento dei prezzi del cibo.

VIETNAM

Il governo del Vietnam ha ordinato alle compagnie di telecomunicazioni di bloccare entro il 2 giugno Telegram dopo che il ministero della Pubblica Sicurezza ha concluso che veniva utilizzata per diffondere contenuti “anti-governativi”, ha riportato venerdì la stampa statale. Se non vi saranno marce indietro Telegram diventerà la prima app di messaggistica criptata a essere vietata in Vietnam.

RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che obbliga i tassisti alla geo-localizzazione, permettendo di usare soltanto automobili Lada di produzione russa o alcuni modelli cinesi secondo speciali contratti di investimento, prodotti tra il 1° marzo 2022 e il 1° marzo 2025, con livelli particolarmente elevati di localizzazione sulle strade russe.

UZBEKISTAN-CINA

Dal 1 giugno entrerà in vigore l’accordo intergovernativo tra Uzbekistan e Cina sull’ingresso reciproco dei cittadini senza visto nei due Paesi, proprio mentre aumentano le polemiche per gli investimenti cinesi che sottraggono le terre ai cittadini uzbeki, mentre le autorità intendono sviluppare il turismo e rafforzare le relazioni commerciali tra Taškent e Pechino.