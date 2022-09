La guerra commerciale tra Washington e Pechino non si ferma. La maggior parte delle imprese statunitensi ha chiesto che le tariffe siano confermate. Il presidente Usa voleva cancellarne una parte per ridurre gli effetti interni dell’inflazione. Il disavanzo commerciale degli Stati Uniti con la Cina continua però a crescere.

Washington (AsiaNews) – L’amministrazione Biden manterrà i dazi commerciali contro i prodotti cinesi introdotti da Donald Trump nel 2018. Lo ha dichiarato ieri sera Katherine Tai, rappresentate Usa per il commercio, dopo aver ricevuto richieste dalle industrie nazionali di non cancellare le tariffe, necessarie a loro dire per tutelare l’economia statunitense dalle pratiche sleali dei cinesi.

Tai ha chiarito che è ancora in corso una revisione dei dazi contro Pechino. L’attenzione di Washington è rivolta soprattutto agli aiuti di Stato cinesi, come i sussidi al commercio, che distorcono le dinamiche di mercato tra Cina e Stati Uniti.

Il presidente Biden aveva considerato la possibilità di rimuovere alcune tariffe per ridurre la pressione inflazionistica nel Paese: opzione caduta dopo che Pechino il mese scorso ha lanciato massicce esercitazioni militari attorno a Taiwan in risposta alla visita di Nancy Pelosi – speaker della Camera Usa dei rappresentanti – a Taipei.

La politica dei dazi non ha migliorato però la bilancia dei pagamenti di Washington. Nei primi sei mesi dell’anno, il deficit Usa negli scambi con Pechino ha superato i 200 miliardi di dollari: nello stesso periodo del 2021 si erano fermato a circa 157 miliardi, come riporta l’Ufficio statunitense del censimento.

Per trovare una soluzione alla guerra commerciale scatenata da Trump, nel gennaio 2020 Stati Uniti e Cina avevano firmato un accordo preliminare con il quale Pechino si era impegnata ad aumentare l’acquisto di beni e servizi dagli Usa di circa 200 miliardi di dollari entro la fine del 2021 – rispetto ai livelli del 2017. L’obiettivo non è stato raggiunto, ha rimarcato più volte Tai.