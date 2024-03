di card. Stephen Chow Sau-yan *

Hong Kong (AsiaNews) - Come abbiamo ampiamente raccontato, Hong Kong ha vissuto recentemente nuove settimane di grande tensione intorno alla nuova Legge sulla sicurezza nazionale, approvata in tutta fretta e all'unanimità dal parlamento locale lo scorso 19 marzo. In questo contesto segnato da profondi timori su un'ulteriore restrizione della libertà di espressione, le comunità cristiane locali vivono in queste ore la Pasqua. Per questo motivo ci sembra significativo rilanciare il messaggio pasquale alla diocesi diffuso dal card. Stephen Chow Sau-yan che - anche in questo tempo difficile - invita a cercare nel Risorto che si fa vicino ai discepoli di Emmaus le ragioni e le strade della speranza a Hong Kong oggi.

In fuga

Nonostante le decorazioni pasquali colorate, luminose e piene di speranza che vediamo oggi, gli eventi reali che circondavano la prima Pasqua non dovevano essere tanto luminosi e pieni di speranza. Al contrario, la confusione, la profonda delusione e la mancanza di speranza sono facilmente identificabili nelle narrazioni pasquali originarie.

Ad esempio, i due discepoli lasciarono Gerusalemme per raggiungere la loro città natale, Emmaus, con una grande delusione nei confronti di Gesù per non essere riuscito a redimere Israele (Luca 24,21). Al contrario, si era lasciato uccidere dai romani. Essendosi Lui dimostrato una causa persa, avevano deciso di lasciare la sua comunità. Perché rischiare il proprio benessere e la propria vita per qualcuno che aveva perso e per una comunità così identificata con lui?

Cuori accesi da una passione

La decisione dei due discepoli di andarsene probabilmente suona ragionevole a chi non conosce o non abbraccia la fede cristiana. Ma noi cristiani sappiamo che non fu la fine della loro storia. Il Signore risorto apparve loro mentre si dirigevano verso la loro città natale senza essere riconosciuto. Dopo che ebbe camminato con loro, aver spiegato perché il loro caro maestro era il Messia atteso e aver ricordato loro l'ultima cena con Lui, questi discepoli sentirono che i loro cuori si accendevano di nuovo di passione per il loro Signore.

Decisero così di tornare nella Gerusalemme inquieta e deludente e di ricollegarsi alla comunità di fede di Gesù, ancora abbagliata dall'incredulità, dalla gioia e dalla confusione per la notizia del loro Signore risorto. Era troppo bello per essere vero. Chi avrebbe creduto a questo risultato, totalmente illogico e al di là di ogni aspettativa? Ma questa fu esattamente l'esperienza della risurrezione del loro Signore, la prima Pasqua!

Credere nel potere della bontà

Quando celebriamo la Pasqua, dunque, non celebriamo una banale festa di primavera. Perché se la sorpresa fosse qualcosa di prevedibile, non sarebbe affatto una sorpresa. Dio ci sta dicendo, come fece più di 2000 anni fa fuori da Gerusalemme, che nessuna potenza malvagia può impedire a Dio di risuscitare la vita dalla morte, la speranza dalla disperazione e la giustizia dall'ingiustizia. Ciò che serve è la nostra fede nel trionfo del bene sul male a tempo debito, seguendo il piano onnisciente di Dio.

Il coraggio di tornare

Oltre a credere, è altrettanto importante la nostra volontà di tornare anche nei luoghi problematici con la speranza radicata nel cuore. La stessa speranza nel Dio della vita e dell'amore che non può essere sconfitto da nessuna trama mondana. Dio ha risuscitato Gesù dai morti, Alleluia! Quando questa speranza opera nei nostri cuori, possiamo avere la forza di accompagnare quanti sono scoraggiati o dubitano della bontà della loro vita e del mondo che percepiscono. I due discepoli decisero di tornare a Gerusalemme per accompagnare la loro comunità in difficoltà, sapendo di dover affrontare contemporaneamente precise minacce.

La forza di sostenersi l'un l'altro con poche risorse

Probabilmente conosciamo il detto cinese "相濡以沫" che parla di due pesci che lottano in una pozzanghera che si sta prosciugando, cercando di mantenersi vivi e umidi sputandosi addosso. Sembra che il cielo poi si sia mosso e la pioggia abbia ricominciato a scendere, salvando i due pesci dal pericolo.

Quando ci troviamo di fronte a un mondo profondamente ferito da ideologie arroganti e da guerre con effetti a catena sempre più ampi, o a un'economia locale indebolita che fatica a riprendersi, o ad alcune narrazioni socio-politiche dominanti che non sembrano affatto offrire speranze, possiamo ancora sostenerci l'un l'altro con le nostre poche risorse, in modo da restare vivi in attesa che arrivino la pioggia e la salvezza. Non sottovalutiamo mai il potere del gesto di condividere anche poche risorse con buona volontà e speranza.

In fondo, per chi è seduto sulla stessa barca che naviga in un mare difficile, oltre che sul Dio della vita e dell'amore, può contare sull'altro. E la nostra fede ci dice che Dio è sempre con noi, ci benedice attraverso persone e mezzi diversi, soprattutto quelli che meno ci aspettiamo. Forse se rimaniamo aperti alle sorprese, possiamo rimanere fiduciosi. Altrimenti, la vita e il futuro saranno monotoni e noiosi se permetteremo solo a ciò che abbiamo previsto di entrare in scena.

Sii il forestiero che porta speranza

Quando i discepoli videro la morte del loro maestro, le loro reazioni iniziali furono di grande delusione e forse di rabbia, sentendosi ingannati. Tuttavia, quando aprirono la mente e ascoltarono quel forestiero che camminava con loro (Luca 24,15), i loro cuori si riscaldarono di un’energia e una speranza, che iniziarono a sostituire la delusione e il risentimento che li disturbavano.

Possiamo essere noi quello "straniero" per gli altri, condividendo le nostre ragioni per rimanere nella speranza e le nostre poche risorse con loro? Come possiamo dare speranza a chi soffre a causa di un'economia debole o di diverse forme di ingiustizia ed emarginazione attraverso il nostro accompagnamento, gli sforzi collettivi e la fiducia nella potenza del bene condiviso? Credo che Dio moltiplicherà qualsiasi misera provvista di bene fornita, in modo da poter sfamare più persone, come nel miracolo della moltitudine sfamata con soli due pesci e cinque pani (Matteo 14:13-21).

Che tutti noi in questo momento difficile possiamo sperimentare la forza della speranza attraverso l'accompagnamento reciproco, la condivisione delle risorse fisiche e spirituali e la convinzione collettiva che la pace e il dialogo incondizionato aprono la strada alla guarigione e alla ripresa!

Una Pasqua felice e piena di speranza a tutti voi!

* vescovo di Hong Kong