L'iniziativa è promossa nella chiesa di San Francesco Saverio dal Centro missionario del Pime, che fin dal 1858 con i suoi missionari è presente a Hong Kong. Un modo per non rimanere indifferenti di fronte alla nuova stretta alle libertà imposta con la nuova legge sulla sicurezza nazionale in un contesto dove centinaia di persone sono già in carcere per motivi politici.

Milano (AsiaNews) - Nel giro di pochi giorni il silenzio è già tornato a circondare Hong Kong. Quello stesso silenzio che le autorità locali - fedeli a Pechino - hanno voluto imporrre con l'approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, imposta con un dibattito rapidissimo quanto surreale, ed entrata in vigore il 23 marzo scorso.

Come abbiamo raccontato in queste settimane su AsiaNews questa nuova legge - approvata all'unanimità da un'Assemblea legislativa da cui erano già state eliminate tutte le voci del fronte pro-democrazia - prevede pene severissime per qualsiasi forma di dissenso, tacciato come tradimento e (appunto) minaccia alla sicurezza nazionale. Ed è solo l'ultimo atto della repressione durissima seguita alle proteste che nel 2019 avevano portato in piazza milioni di persone a Hong Kong. E in forza delle quali oltre 1.800 persone si trovano già oggi in carcere per motivi politici.

Per non rassegnarci a tutto questo e per dare voce alla testimonianza di chi da dietro le sbarre continua a chiedere giustizia per Hong Kong, il Centro missionario Pime promuove per mercoledì 10 aprile alle ore 18 presso la chiesa di San Francesco Saverio a Milano (via Monte Rosa 81) un momento di preghiera. Un'iniziativa per affidare a Dio in un momento difficile una terra dove i missionari del Pime sono presenti fin dal 1858.

"Pregheremo perché Hong Kong ritrovi la via della pace, della libertà e della giustizia", si legge nell'invito diffuso dal Centro Pime per l'evento, durante il quale alcuni missionari che in questa terra hanno svolto il proprio ministero porteranno la propria testimonianza..