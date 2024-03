di Sumon Corraya

Aronno Chiran, 43 anni, ha ricevuto lo Swadhinata Purashkar 2024 per il suo impegno a favore delle culture tribali in via di estinzione. Una vita dedita all'attivismo sociale, che lo vede ora impegnato come coordinatore dell'ong Sara (Social Association for Rural Advancement). La Prima Ministra Sheikh Hasina: "Onorare chi contribuisce al benessere degli altri".

Dhaka (AsiaNews) - Si è tenuta ieri all'Osmani Memorial Auditorium di Dhaka la cerimonia di consegna dello Swadhinata Purashkar 2024 (Premio per l’Indipendenza), più alto premio civile nazionale del Bangladesh. A riceverlo direttamente dalle mani della prima ministra Sheikh Hasina è stato anche Aronno Chiran, 43enne cattolico; insieme ad altre nove persone. Chiran si è distinto nel campo dei servizi sociali. Tra le attività che gli sono state riconosciute vi sono “il sostegno ai pazienti vulnerabili negli ospedali, la prevenzione dei matrimoni infantili e la promozione dello sviluppo delle fasce emarginate della società”, ha detto all’evento Mahbub Hossain, segretario di gabinetto.

Aronno Chiran, originario dalla parrocchia di Bhalukapara della chiesa di Santa Teresa a Mymensingh, si è affermato come operatore dedito allo sviluppo, organizzatore, scrittore e giovane leader. “Tra i suoi contributi degni di nota c’è la conservazione delle culture tribali in via di estinzione, organizzando il festival Wangala della tribù Garo e i programmi culturali della comunità Hajong, oltre a istituire e conservare i musei tribali”, ha aggiunto Mahbub Hossain. L’attivismo sociale di Chiran è emerso sin dai tempi degli studi; è sempre stato coinvolto in attività ecclesiali, ricoprendo il ruolo di presidente del Movimento degli studenti cattolici del Bangladesh nella diocesi di Mymensingh. Dal 2011 coordina diverse attività di intervento dell’ong Sara (Social Association for Rural Advancement), servendo come presidente della Shanti Mitra Samajkalyan Sanstha and the Tribal Welfare Association Mymensingh Branch, e come segretario generale dell'Oikya Parishad of Tribal Organizations of Greater Mymensingh.

“Ho assistito molte persone bisognose negli ospedali, aiutandole ad accedere alle cure, distribuito materiale didattico e favorito borse di studio per studenti meritevoli, spesso finanziando queste attività con donazioni di persone benestanti", ha raccontato Aronno Chiran ad AsiaNews. La prima ministra Sheikh Hasina durante la cerimonia ha lodato le persone che si impegnano quotidianamente “non per il loro bene, ma per il miglioramento della società”. “Invito tutti a cercare e onorare coloro che lavorano diligentemente in vari villaggi e aree - ha continuato -. Spesso questi individui non cercano riconoscimenti. La ricompensa più grande sta nel riconoscere coloro che, di propria iniziativa o per passione, contribuiscono al benessere degli altri”. “Lavoro semplicemente per il benessere delle persone bisognose nella società”, ha detto da parte sua Chiran. Sheikh Hasina, infine, si è congratulata con tutte le persone premiate, esprimendo la speranza che lo Swadhinata Purashkar possa ispirare un gran numero di persone a impegnarsi per il miglioramento della società e della nazione.

Il premio rappresenta un momento di gioia anche per la comunità cristiana Garo della diocesi di Mymensingh, che ogni giorno affronta le sfide dell’essere minoranza religiosa in un Paese a maggioranza musulmana. “Aronno è un cattolico molto attivo che svolge volontariato instancabilmente per i bisognosi. Il suo lavoro è esemplare e siamo felici del suo successo”, ha affermato p. Anjon Julian Jambil, sacerdote della diocesi di Mymensingh e della tribù Garo, esprimendo l’orgoglio dell’intera comunità.

Oltre a Chiran sono state premiate due persone - Kazi Abdur Sattar e Bir Pratik - come combattenti per la libertà; altre due, Md Fazlul Haque e Shaheed Abu Nayeem Md Najib Uddin Khan (Khurram), nella categoria “Indipendenza e Guerra di Liberazione”. Per “Scienza e tecnologia” il dr. Mubarak Ahmad Khan, mentre per la categoria “medicina” il dr. Harishankar Dash. Mohammad Rafiquzzaman nella categoria “cultura”, Firoza Khatun in “sport”. Insieme al carismatico cattolico, nel campo dei servizi sociali, sono stati premiati anche il prof. dr. Mollah Obayedullah Baki e SM Abraham Lincoln. Ogni premiato ha ricevuto una medaglia d'oro, un certificato e un onorario di 300.000 Tk.