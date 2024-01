di Sumon Corraya

Dal 2010 il 1 gennaio è il giorno del Festival della distribuzione dei libri con eventi in tutto il Paese: 300 milioni di volumi consegnati a oltre 38 milioni di alunni delle scuole. Una giornata simbolo dell'impegno per l'alfabetizzazione che ha ormai raggiunto il 74,1% della popolazione.

Dhaka (AsiaNews) – In Bangladesh - come accade ormai da alcuni anni - il 2024 è cominciato con l’annuale Festival della distribuzione dei libri agli studenti. Inaugurato dal Primo Ministro Sheikh Hasina il 31 dicembre, ha visto la distribuzione gratuita di libri di testo per l'anno accademico 2024 in vari distretti e sottodistretti del Paese. Oltre 300 milioni di copie di nuovi libri di testo sono stati distribuiti a 38.1.8.324 studenti in tutto il Paese, in un evento nazionale che vuole essere un simbolo degli sforzi del governo per promuovere l'istruzione e che quest’anno è caduto proprio alla vigilia delle elezioni, in programma il 7 gennaio.

Studenti di varie scuole di Dhaka si sono riuniti il 1° gennaio presso la National Government Primary School di Mirpur, per una festa che non è stata solo una celebrazione della conoscenza, ma anche uno spettacolo di allestimenti colorati. Tuli Gomes, una studentessa cattolica di dieci anni di Mirpur, ha espresso la sua gioia: "Oggi ho ricevuto nuovi libri di testo. Sono colorati. Mi piace leggere libri nuovi".

l ministro dell'Istruzione primaria e di massa, Md Zakir Hossain, ha sottolineato il significato dell'evento, affermando: "La pagina di un libro crea meraviglia nella mente di un bambino”. Hossain ha anche ribadito l’impegno del governo ad assumere nuovi insegnanti per far fronte alla carenza di docenti nelle scuole.

Il festival del libro, avviato nel 2010, è ormai una tradizione che ha contribuito ad aumentare il tasso di alfabetizzazione in Bangladesh. Dal 2017 l’iniziativa comprende anche la distribuzione di libri in braille per gli studenti ipovedenti e di volumi nelle varie lingue etniche. Simboleggia uno sforzo collettivo per migliorare l'istruzione in Bangladesh, che ha visto il tasso di alfabetizzazione passare dal 18% del 1971 all’odierno 74,1%.