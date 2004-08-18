di Santosh Digal

Manila (AsiaNews) - L'East Asian Pastoral Institute (EAPI), un'opera internazionale della Conferenza dei Gesuiti dell'Asia-Pacifico, che ha la sua sede nel campus dell'Ateneo de Manila University, ha celebrato il 15 agosto il suo 60° anniversario di fondazione con una solenne celebrazione eucaristica seguita da un seminario, tenuto nei giorni successivi.

L'incontro è stato concepito come un'opportunità per riflettere sul percorso dell'EAPI alla luce della chiamata a diventare una Chiesa più sinodale e a seguire la direzione indicata dallo Spirito. Circa 170 tra ex studenti, leader ecclesiali, docenti, benefattori e collaboratori dell'EAPI hanno partecipato all'evento.

La Messa di apertura è stata presieduta dal card. Filipe Neri Ferrão, arcivescovo di Goa e Daman (India), presidente della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc) e membro del Consiglio sinodale vaticano. L'Eucaristia è stata una celebrazione colorata e inculturata, con danze locali, canti, processioni e offerte di incenso, a testimonianza della diversità multiculturale dell'EAPI.

Nella sua omelia, il cardinale Ferrão ha sottolineato il contributo offerto da questa istituzione alla preparazione e alla formazione permanente di sacerdoti, suore e laici cattolici nell’opera missionaria e pastorale in Asia e oltre. Ha ringraziato i gesuiti che gestiscono l'EAPI per la loro leadership attenta e per il loro impegno nell'evangelizzazione.

Frutto del Concilio Vaticano II, l'EAPI iniziò 60 anni fa a offrire programmi di formazione per promuovere il rinnovamento della Chiesa alla luce del Vaticano II. Attualmente ospita ogni semestre oltre 60 tra sacerdoti, religiosi e laici provenienti da più di 20 Paesi di Asia, Oceania, Africa per un periodo sabbatico di rinnovamento, aggiornamento pastorale e formazione continua.

I suoi programmi comprendono una ricca gamma di temi spirituali, pastorali, teologici e di sviluppo umano, e la sua pedagogia enfatizza non solo l'apprendimento delle teorie, ma anche l'integrazione del contesto, dell'esperienza e dell'applicazione pratica. Al seminario tenuto il 16 e 17 agosto sono intervenuti sr. Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo in Vaticano e il Charles Bertille, ex segretario esecutivo della Conferenza episcopale cattolica di Malaysia-Singapore-Brunei (CBCMSB).

I loro interventi si sono concentrati sulle opportunità e sulle sfide emergenti nella missione e nella guida pastorale della Chiesa e sulla chiamata alla sinodalità. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di dialogare con loro su questioni strategiche che riguardano la Chiesa e sulle implicazioni per istituzioni come l'EAPI, che svolgono un ruolo cruciale nel panorama della formazione.