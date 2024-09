Le notizie di oggi: Hezbollah lancia razzo (intercettato) su Tel Aviv, saliti a 569 i morti nei raid israeliani. L'ex premier Noda designato come leader del partito di opposizione in Giappone. Bangkok comincia a distribuire il sussidio da 10mila baht. Il Pakistan mette all'asta la sua compagnia aerea di bandiera. Galstanyan indice nuova campagna di proteste in Armenia.

CINA

La Cina ha dichiarato di aver effettuato con successo un test di un missile balistico intercontinentale nell'Oceano Pacifico. Le autorità di Pechino hanno riferito che il missile è “caduto nelle aree marine previste”, aggiungendo che il lancio di prova era “di routine” e faceva parte del suo “addestramento annuale”. La descrizione è sorprendente perché l'ultimo test di questo tipo è avvenuto nel 1980. Gli esperimenti della Cina avvengono di solito all'interno del Paese e in passato la Cina ha effettuato test di missili intercontinentali a ovest, nel deserto di Taklamakan, nella regione dello Xinjiang.

LIBANO-ISRAELE

Hezbollah ha sparato stamattina un missile balistico contro la periferia di Tel Aviv. È la prima volta che la metropoli israeliana è presa di mira direttamente dalla milizia sciita libanese dall'inizio delle ostilità, quasi un anno fa. Il missile è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea israeliani e non ci sono stati feriti. Nel frattempo continuano I raid israeliani sul Libano: secondo il ministero della Sanità di Beirut il numero dei morti da lunedì è salito a quota 569 persone.

GIAPPONE

L'ex primo ministro Yoshihiko Noda, 67 anni, è stato eletto presidente del Partito democratico costituzionale (CDP), il principale partito di opposizione in Giappone. Al ballottaggio ha sconfitto l'ex presidente del partito Yukio Edano. Il Partito liberaldemocratico (LDP) - forza di governo a Tokyo - terrà le sue elezioni primarie il 27 settembre per sostituire il primo ministro Fumio Kishida, che non si candida alla rielezione. Ci si attende che entro la fine dell’anno in Giappone si tengano le elezioni anticipate.

THAILANDIA

Il governo thailandese ha lanciato oggi la prima fase del suo programma di stimolo dell’economia che alla fine vedrà circa 45 milioni di persone ricevere 10.000 baht (circa 270 euro ndr) a testa. La fase iniziale prevede la distribuzione della somma a 14,5 milioni di titolari di carte di previdenza e ai disabili e dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

PAKISTAN

Si svolgerà il 1 ottobre l'asta per la vendita della compagnia aerea nazionale pakistana. Lo ha riferito il capo del comitato per le privatizzazioni dell'Assemblea nazionale. Il governo di Islamabad intende cedere tra il 51% e il 100% delle quote della compagnia afflitta da gravi perdie come parte delle riforme sollecitate dal Fondo Monetario Internazionale.

RUSSIA

Una delle ultime rappresentanti dell’etnia dei dolgani, un gruppo di origine turanica che vive nella provincia di Taimyr della regione siberiana di Krasnojarsk, ha pubblicato il libro in lingua dolgana “Anche il gelo si scioglie” sull’ultima generazione del suo popolo, di cui rimarrebbero poco più di 7 mila persone, ricordando la sua infanzia nella tundra con i cervi.

ARMENIA

L’arcivescovo Bagrat Galstanyan, leader delle opposizioni in Armenia, ha annunciato l’inizio di una nuova intensa campagna di proteste a partire dal 2 ottobre, “non soltanto per rovesciare il governo, ma come una missione per giungere a dei cambiamenti di valori e di civiltà”, affrontando le sfide della sicurezza, della giustizia sociale, della corruzione e dell’Artsakh (il nome armeno della regione del Nagorno-Karabakh riconquistata dall'Azerbaigian).